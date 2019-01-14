臺灣企銀持續強化『中小企業融資諮詢服務專區』

臺灣企銀多年前即設有「中小企業融資服務窗口」， 以提供中小企業融資服務。為因應全球經濟環境變遷，協助中小企業轉型升級， 臺灣企銀持續強化中小企業融資諮詢服務專區的功能， 配合政府既有的資源及資訊，讓企業主能有效的運用。該行為中小企業專業銀行， 憑藉分行的廣大通路優勢，肩負起傳遞政府相關單位的政策與資訊，為中小企業提供完整的諮詢平台。

專區服務對象以中小企業客戶為主， 提供中小企業財務諮詢輔導及融資服務， 現更結合政府扶植中小企業的平台，包括經濟部中小企業處馬上辦中心、中小企業聯合輔導中心、 信保基金、輸出入保險、外貿協會、資策會、工研院、文化部、青創總會等，提供DM簡介及宣導手冊， 成為政府協助及輔導中小企業發展的窗口；另該行已將輔導諮詢平台更加優化，透過官網提供一站式服務， 鏈結各式網站資源涵蓋企業創業及輔導課程、新創圓夢網、中小企業網路大學校、企業財務診斷、經貿商情及商機、 全球貿易e指通、新南向專區、清真推廣認證、法律諮詢等等，內容非常多元化，中小企業主可善加利用。

臺灣企銀為提供更具專業效能服務，每家分行均設有『 中小企業融資諮詢服務專區』，指派有豐富銀行實務經驗的企金襄理擔任專責窗口(分機統一為361)， 另透過臺灣企銀官網提供一站式輔導諮詢服務，企業主不限場地及時間，可於24小時隨時隨地瀏覽最新訊息， 協助中小企業提升經營效率。

成立超過百年的臺灣企銀，是全國唯一中小企業專業銀行， 以多元聚焦服務策略，滿足業者資金需要；近年更致力於基礎建設的提升，除全面更新電腦主機系統及網路銀行外， 更注重員工專業能力的訓練，經營績效也明顯改善，107年全年合併稅前盈餘達91.74億元，稅後淨利76. 07億元，比106年成長56.25%，每股稅前盈餘1.43元 ，稅後盈餘1.19元，均創下臺灣企銀歷史新高紀錄；107年12 月14日更榮獲譽有『金融界奧斯卡』之稱的菁業獎，兩項大獎「最佳企業金融獎」、「最佳中小企業金融獎」的特優獎，獲得肯定。