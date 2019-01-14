櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年1月11日累積開戶數為15,903,955戶，較1月4日累積開戶數15,897,065戶，增加6,890戶，增幅約0.04%。另本年1月11日現股當日沖銷累積開戶數為1,701,356戶，較108年1月4日現股當日沖銷累積開戶數1,697,039戶，增加4,317戶，增幅約0.25%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年1月11日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數174,400戶較108年1月4日開戶數174,301戶，增加99戶，增幅約0.05%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至1月11日止日均值為282.37億元，總成交金額為2,258.96億元，其中盤後定價交易金額為7.83億元。另本年度截至1月11日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為38.75%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為38.80%。

(二)本年度興櫃股票截至1月11日均值為6.65億元，總成交金額為53.21億元。

四、本年度上櫃股票截至1月11日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計590家，較上週(截至1月4日止)得為信用交易家數590家，增加0家。

(二)融資餘額為435.60億元，較上週(截至1月4日止)融資餘額431.66億元，增加3.94 億元，增幅約0.91%。

(三)融券餘額為148,511張，較上週(截至1月4日止)融券餘額145,718張，增加2,793張，增幅約1.92%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為11.82%，較上週(截至1月4日止)之比例11.56%，增加0.26%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.28%，較上週(截至1月4日止)之比例0.30%，減少0.02%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(108)年度截至1月11日止，累計營業天數8日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計123期，發行餘額為5兆5,774.73億元，較上週減少250億元。

(二)普通公司債已上櫃計102家536期，發行餘額為1兆8,066.95億元，較上週減少53億元。

(三)轉換公司債已上櫃計153家183期，發行餘額為1,259.13億元，較上週減少6.99億元。(上月因轉換、賣回、贖回計減少81.56億元)

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.91億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計34家346，發行餘額為9,029.51億元，較上週減少16億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為41.63億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計589期約1,584.91億美元，本週無異動。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為1兆6,393.52億元，日均值為2,049.19億元，包含：

1.買賣斷交易3,480.32億元，日均值為435.04億元，佔總成交金額比例為21.23%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為2,595.06億元，佔買賣斷成交金額比率為74.56%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為885.25億元，佔買賣斷成交金額比率為25.44%（包含政府債券821.29億元，日均值為102.66億元；普通公司債60.97億元，日均值為7.62億元；金融債券3.00億元，日均值為0.38億元）。

2.附條件交易1兆2,913.20億元，日均值為1,614.15億元，佔總成交金額比例為78.77%，其中等殖成交系統成交金額為61.87億元，佔附條件成交金額比率為0.48%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以人民幣計價之成交金額為3.51億人民幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為4.89億美元，以人民幣計價之成交金額為6.78億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為58.5億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交58.5億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為109.5億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計486.34億元，本年度累計成交金額為23.98億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計738.35億元，本年度累計成交金額為23.98億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,319.24億元，本年度累計成交金額為29億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額128億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計496.15億元，本年度累計成交金額93.63億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計2.01億元，本年度累計成交金額2.72億元。

上櫃相關業務:

一、截至108年1月11日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：766家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：0家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數7家 (易發、詠昇、勤凱、樂斯科、泰金-KY…等)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：7家 (全宇昕、台生材、萬年清、雍智科技、台康生技…等)

二、截至108年1月11日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：255家 (包含外國公司8家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：2家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：0家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：0家（90至107年度累計申請計1,626家）

三、截至108年1月11日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：92家

(二)累計登錄創櫃板家數：146家

(三)當年度累計輔導家數：0家（102至107年度累計輔導計290家）

四、截至108年1月11日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,113家

五、截至108年1月11日TDR辦理情形：

(一)已掛牌家數：1家

六、預計於未來一週掛牌公司(108.1.13~108.1.19)：

(一)一般類股：

4538 大詠城【日盛】 (108年1月15日) 承銷價：14元

6425 易發【福邦】 (108年1月18日) 承銷價：30元

(二)興櫃股票：

無