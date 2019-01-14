阿嬤的魔法廚房 從料理到實驗 祖孫動腦玩科學

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）為了讓孫子女在科學實驗中和祖父母更靠近，以及縮短長者和科學的距離，台灣科思創首屆祖孫科學營的主題訂為「阿嬤的魔法廚房」，讓大小朋友一起探索廚房裡的科學魔法，體會食物製作時可能會產生的物理與化學變化，吸引了全台524位祖孫熱烈報名。

「阿嬤的魔法廚房」從大小朋友一起探索廚房裡的科學魔法開始，並透過演示實驗「椪糖」，來體會食物製作時可能會產生的物理與化學變化，例如長輩處理肉品時讓肉質變得舒嫩好吃的秘密武器正是「二氧化碳」。接著再延續二氧化碳的話題，引領祖孫製作並發射小蘇打火箭，並透過彩色液體疊疊樂的密度實驗，了解為什麼火鍋裡，有的食材會浮在水面上，有的卻會沉入在湯裡。

椪糖演示。（圖／台灣科思創）

為了讓大小朋友都能在課堂上輕鬆學習並達到祖孫共融的目的，實驗設計採祖孫兩人一組共同完成，活動手冊也以圖像化的步驟方式輔以文字與注音讓祖孫在閱讀上更為輕鬆。為了鼓勵祖孫延續課堂上的學習熱情，手冊中更附有延伸實驗的介紹與步驟 - 二氧化碳熔岩燈與鹽水密度疊疊樂，讓祖孫回到家中仍能一起快樂玩科學。

首屆科思創祖孫科學營，吸引了全台524位祖孫熱烈報名，電腦隨機抽選出324位祖孫，年紀最長的祖父為90歲，超過8成的長者表示這是他們人生中第一次動手做實驗。北部場活動昨（13）日於臺灣科教館登場，高雄場與彰化場則將於一月份的周末於高雄科工館與彰化兒少中心舉行。