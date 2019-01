獨一無二！Story Wear打造零廢棄時尚　快閃店於華山登場　

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)「零廢棄時尚THE POP UP SHOP」首間快閃店集結許多零廢棄品牌,結合展覽及購物創造「買得到的永續時尚」,已於華山1914文化創意產業園區亮眼登場,並於嘖嘖募資平台上線。

快閃店由七年級生創辦的「Story Wear」零廢棄時尚品牌打造,透過展演近一步說明「零廢棄時尚」的重要性,商品全部採用回收衣物和布料製作,並强調與台灣街角裁縫師和非營利組織合作,實踐「道德消費」的價值。



展覽現場由廢棄牛仔褲堆疊而成的大型裝置藝術(圖/story wear)

現場以廢棄牛仔褲堆疊而成丹寧樹做為大型裝置藝術,並有其他零廢棄時尚、生活品牌展售,例如利用台灣水庫淤泥製成的水泥系列飾品,以及利用回收電子零件製成的飾品,讓廢棄回收零件再次賦予第二生命。

Story Wear表示,零廢棄時尚是一種「不製造垃圾」的時尚品牌。時尚產業是繼石油後「全球第二大污染源」,而當台灣即將成為垃圾島的消息蔓延時,有一群人默默的以自身的力量,希望一點一滴地改變環境問題。

根據遠見雜誌報導,全台灣每年丟棄的衣物約7萬2千噸,相當於每分鐘丟棄438件衣服。而在 Story Wear 創辦人 Kuan Chen走訪台灣衣物回收廠時,看到成山的衣物垃圾,更是讓她立下創辦這個零廢棄時尚品牌的堅持。

根據Kuan的研究調查,棉布 (如T-Shirt、襯衫等) 是回收最多的衣物,但棉料放置過久會產生變色、污漬問題,比較難以二次使用。而排名第二的牛仔褲,則往往是因為尺寸問題,無法輕易在二手市場銷售,但品質仍維持完善。甚至有很多新的牛仔褲,是在還沒穿之前就被丟棄,相當可惜。於是,Kuan選擇了牛仔褲作爲她2019年新品的主要原料。



現場開放試穿 One For All 英倫丹寧手工外套(圖/story wear)

Kuan提到,走訪世界各地,台灣一直有一種很迷人的特質,就是台灣獨有的「台灣精神」賦予誠信、腳踏實地、吃苦耐勞、不忘初衷的韌性。台灣的各個角落,都有著許多經歷過台灣經濟奇蹟的代工年代、手藝一流的裁縫師,但因為時代的轉變,反而成為被社會忽略的一群人。對此,Kuan感到格外可惜和遺憾。

Kuan於是將Story Wear的商品製造,集結台灣各地單打獨鬥的街角師傅、二度就業及中高齡裁縫師,組建了一個結合傳統工藝和流行時尚的生產線,落實升級再造、循環經濟、社會企業等三個元素,從而締造「新世代的台灣精神」。

其中,裁縫師秀惠的孩子是腦性麻痺的身障兒,從上學的第一天,她就需要陪著兒子讀書,從翻課本、抄筆記等,看似平凡的動作,在他們身上則相當不簡單。因為需要陪伴孩子,秀惠無法正常上班,於是練就了一手非常好的縫紉工藝。製作有質感的商品,不只帶給她經濟上的支柱,更是賦予自我成就感、爭取一個喘息的機會。

在創辦Story Wear的過程中,Kuan很深刻的體會到「在生命的道路上,每一個人都有一個課題、一個角色。在我們的團隊中,似乎每一個人都很明確地瞭解,自己這個世界上的意義跟價值是什麼。只要是對的事情,我們就應該努力把它做好、做完善」。

Story Wear商品的所有細節,一定盡可能遵守零廢棄標準。例如,商品吊牌并非選用普通紙張,而是種子紙,即一種將廢棄紙混合種子的再生紙,使用後埋在土壤裏,會再發芽成植物。

另外,品牌選用回收布料製作的商品布標,是每件商品的專屬ID,除了標明原料和生產單位之外,更是附上裁縫師的親筆簽名。由於每件商品的原料來源和製作人不同,每件商品都是獨一無二的作品。當您看到縫紉師欄位簽署「mycpboy」 – cp代表腦性麻痺的意思 – 這就是可愛的裁縫師秀惠手工製作的作品。

歷經1年6個月的品牌建置,Story Wear 已於嘖嘖募資平台上線,募資計畫中也詳細撰寫「零廢棄」的定義和實踐。「零廢棄時尚THE POP UP SHOP」展覽自即日起,至3月10日於華山文創園區展出。