總統新春福袋亮相　福豬上身「祝福滿滿」

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）農曆春節將至，總統府今（14）日公布今年總統暨副總統春聯、紅包袋及福袋樣式，由於今年適逢「豬」年，可愛的豬豬圖樣也成為設計主軸。總統府發言人張文蘭表示，春聯與紅包袋將自明（15）日起在定點發送，而福袋則會在總統及副總統於春節訪視行程中親自發送。

總統府今日召開記者會，公布今年總統暨副總統春聯、紅包袋及福袋設計樣式，張文蘭表示，108年總統暨副總統新年春聯賀詞為「恭賀新禧」，由總統與副總統共同署名，總統翰墨代筆老師楊淑婉負責書寫，期盼藉由春聯祝賀國人新的一年幸福美滿、吉祥如意。

張文蘭接著指出，今年的新年紅包袋則是由設計師田修銓與胡祐銘共同設計，搭配「豬年」生肖，以簡約大方的線條勾勒小豬圖案，透過豬的圖像與福字的搭配，取「豬福」的諧音「祝福」，祝福大家新的一年吉祥如意，豬年諸事順利。

► 總統府14日公布今年總統暨副總統春聯、紅包袋及福袋設計樣式（照片來源：中央社提供）

而新春福袋則是出自設計師陳佩琦之手，以「祝福滿滿」意象為發想，外觀以「福豬」為造型，結合版畫手刻的藝術設計，用紅色卡紙燙金方式來呈現，內頁附贈今年度新鑄之一元硬幣一枚，搭配玉山日出及牡丹菊圖案，展現如日初升、諸事亨通及花開富貴的意象。

至於發送方式，張文蘭表示，春聯及紅包袋將自明（15）日至2月1日止，配合總統府開放參觀活動，於每週一至週五上午9時至11時30分發放。另外，其他地區則透過行政院中部、雲嘉南、南部、東部，以及金馬聯合服務中心發送。

福袋則將自農曆除夕（2月4日）起，共印製33萬份由總統及副總統於春節訪視行程中親自發送。

► 總統府14日公布今年總統暨副總統春聯、紅包袋及福袋設計樣式（照片來源：中央社提供）