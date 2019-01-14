捐千萬為亡夫建5座「俊雄」橋　退休教師發願再建7座橋　

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）嘉義市國小退休老師陳秀治完成丈夫洪俊雄遺願，捐新台幣近千萬元，交由嘉邑行善團造了5座橋。

其中第5座「俊雄5號橋」，今(14)日在嘉義縣新港鄉辦理通車。地方人士都很感謝洪老師造福鄉里、遺愛人間的大愛精神。

綜合媒體報導，從新港國中退休的洪俊雄約10年前過世，他生前曾告知妻子陳秀治說「把我存下的錢拿去幫助大家」。因此陳秀治將他存下來的退休金，交給嘉邑行善團造橋，行善團陸續在嘉義縣、雲林縣施作5座水泥橋，皆以「俊雄」命名。

今天新港鄉海瀛村辦理謝土通車。陳秀治上午由嘉邑行善團理事長蔡萬華、林茂盛等人陪同，在「俊雄5號橋」前參加儀式。

林茂盛說，已故洪俊雄老師曾是自己就讀新港國中的老師，今天參與老師所捐作的橋梁通車，感到非常有意義。

新港鄉公所表示，「俊雄5號橋」原為無名橋，因寬度僅4公尺，車輛會車相當不便，新港鄉長林茂盛透過嘉邑行善團協助，由陳秀治出資興建，以紀念同為新港鄉子弟的洪俊雄。

82歲的陳秀治和先生洪俊雄都是退休老師，一直默默行善。莫拉克風災後各地需要重建，當時已加入嘉邑行善團陳秀治，開始以先生的名字陸續捐贈5座俊雄橋，她自已也捐出全部積蓄，蓋了5座願心橋，現已完成3座。她另邀妹妹捐建2座橋（謝天，謝地）。

陳秀治和先生沒有孩子，生活很簡單，兩人把退休金都捐出做公益。

圖/嘉義市嘉邑行善團官網