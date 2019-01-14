寒假旅美當心！紐約爆發麻疹疫情 近20年來最嚴重

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國紐約州從去（2018）年9月起，爆發近20年以來最嚴重的麻疹疫情，截至1月8日羅克蘭郡（Rockland County）和布魯克林區各有105例和55例麻疹確診案例，提醒近期將前往美國旅遊的民眾當心。

引述美國有線電視新聞網（CNN）報導，紐約市衛生局表示，這波麻疹疫情起源於去年9月，有多名住於布魯克林區東正教猶太社區的兒童前往以色列旅遊後，將病毒帶回布魯克林區，許多未接種疫苗的人因此受到感染，紐約市衛生局已緊急為1.3萬名兒童提供疫苗接種，不過疫情仍然持續擴散中。

根據我國疾管署資料顯示，麻疹是一種急性、高傳染性的病毒性疾病，可經由空氣、飛沫傳播或是直接與病人的鼻腔或咽喉分泌物接觸而感染，在出疹的前後四天內是具有傳染力的，所以建議在麻疹的檢驗報告尚未出來前或在出疹前後4天內，病患要採隔離措施，以避免傳染給沒有免疫力的人。

麻疹初期症狀類似感冒，例如：發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽和在發燒3-4天後口腔下臼齒對面內頰側黏膜上出現柯氏斑點（Koplik spots）

預防麻疹最有效的方法是接種疫苗，疾管署呼籲，民眾應按時帶家中滿1歲幼兒及滿5歲至入國小前幼童接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至流行地區，如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發2週前，帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗；一般民眾如有接種需求，可於出國前至醫療院所或旅遊醫學門診諮詢評估接種。