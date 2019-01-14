羅文嘉：民進黨品牌形象出問題　要找出原因解決

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）前立委、前客委會主委、現任水牛出版社社長羅文嘉，沈潛9年後，昨(13)日宣布將接任民進黨秘書長。

現年53歲的羅文嘉今(14)日接受媒體訪問時說，民進黨品牌形象出問題，要找出原因解決，並在一年後讓「消費者」願意再度購買，否則只能再度含淚接受失敗。

綜合中時與中央社報導，羅文嘉說，民進黨兩年前有高度支持卻迅速減少，一定有原因，不能只是矇住眼睛想說沒有，只歸咎於假新聞或是中國介入，「這些情況都存在下，還是有屬於我們自己的（敗選）原因」。

羅文嘉說，有些朋友不贊成他接下這份工作，認為他的投入也改變不了民進黨的系統。但他說，不試的話，問題還是會存在，「所以我準備去試了」。

至於未來要如何讓民眾對民進黨重建信心？他說，看事情還是要從科學理性分析，民進黨過去有很強的民調中心、擅長政治民調，但傳統的民調可能有盲點，他希望未來運用市場或學術的分析，科學找出解決方案，並輔以合適的資源與足夠的時間。

羅文嘉強調，民進黨的品牌形象出了問題，但這段時間快速墜落，「使用者」產生很多問號，因此導致許多候選人產品賣得不好；民進黨的主要競爭品牌國民黨，其實沒有太多改變，因此這段期間有許多不是這兩個品牌的政治人物紛紛出現。

羅文嘉說，他作為秘書長要找出原因、解決這問題，讓品牌形象耗損的機會不再發生，「可能是議題、風格、言論，可能是很多很小的事情」，也要想辦法創造正面形象。

他說，品牌不是立即購買，是4年買一次，所以當中流失可能不知道，民進黨中央應該成為一個平台，想辦法協調各產品出狀況的應變，並透過其他方式提升品牌形象。

中央社引述羅文嘉說，雖然台灣政治上有很多紛擾，但台灣幾十年的民主成果，是亞洲驕傲，也是華人社會絕無僅有，應該被珍惜、好好維護。

他說，孩子想要呼吸自由空氣，看起來很簡單，但可能一夕之間就失去，這就是台灣特殊的處境。旁邊有個很大的國家，制度跟台灣不一樣。在台灣可以任意批評政府、領導人，隔壁的國家不可能，若講太多則自己或家人就會「被消失」，這是活生生的事。

羅文嘉表示，政黨來來去去都不是問題，台灣已經過3次政黨輪替，重點不是國內哪個政黨執政、在野，而是來自非國內的威脅，「連自由選擇機會都沒有，這才是可怕的」，香港就是最明顯的例子。

他說，今天會威脅到台灣人民目前生活方式、生活價值的最大威脅不在國內，「是來自對岸中國」，是來自以北京為首，獨裁、不夠文明的政權；所有能一起抗拒中國獨裁政權力量的團體，都是他應該團結、建立橋梁的對象。