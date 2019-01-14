  1. 首頁
  2. 新住民

越南潘瑋柏新北開唱 新住民與移工開心回娘家

活動邀請越南當紅歌手阮福勝(Noo Phước Thịnh)開場，還有越南傳統舞蹈表演，將現場氣氛嗨到最高點。

By 文化組,台灣英文新聞－編輯
2019/01/14 12:21
（圖/ 新北市勞工局）

（圖/ 新北市勞工局）

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）農曆新年快到了，為撫慰在台的越南新住民及移工鄉愁，新北市勞工局1月13日在市民廣場辦理「喜『越』迎新春－越南朋友回娘家」，邀請越南當紅歌手阮福勝(Noo Phước Thịnh)開場，還有越南傳統舞蹈表演，將現場氣氛嗨到最高點。

新北市長侯友宜也到場祝賀，並以越南語Xin zao ga ban！(新早嘎邦)（譯：大家好）及Zuk meng nam moi (鄒猛南霾)(譯：新年快樂)問候現場越南朋友，台下民眾也報以熱烈的歡呼。

主辦單位除了特別邀請越南當紅歌手阮福勝(Noo Phước Thịnh)來台開唱外，更準備越南傳統舞蹈表演，讓每位越南朋友都能享受「迎新年」的熱鬧氣氛及「回家鄉」的溫馨喜悅感。

活動也有安排移工法令宣導攤位以及越南當地美食、按摩、義剪、命理、書寫春聯及臺灣夜市文化體驗等免費攤位，更有獎品十分豐富的摸彩活動。

今年現場特別新增「臺灣夜市文化體驗攤位」，安排了臺灣夜市常見的「套圈圈遊戲」，以及因應東南亞流行的足球活動而安排的「足球小子射門遊戲」，由於夜市文化對於越南朋友來說，是在母國未曾體驗過的感受，所以吸引許多越南朋友參與，也藉此增進臺越間的文化交流。
新住民
新南向
移工
新北市勞工局

相關新聞

印度宣布設立Taiwan Plus 提供台商相關投資服務
印度宣布設立Taiwan Plus 提供台商相關投資服務
2019/01/12 11:36
勞動局籲雇主勿讓外籍移工從事職責外工作 避免高額罰鍰
勞動局籲雇主勿讓外籍移工從事職責外工作 避免高額罰鍰
2019/01/11 16:34
台越來回機票等你拿 新北移工新年活動週末登場
台越來回機票等你拿 新北移工新年活動週末登場
2019/01/11 13:52
日九州金融集團社長：我們要從台北打進東南亞！
日九州金融集團社長：我們要從台北打進東南亞！
2019/01/11 10:11
車站前攔移工強賣愛心筆 男子被判拘役50日
車站前攔移工強賣愛心筆 男子被判拘役50日
2019/01/10 16:17