越南潘瑋柏新北開唱 新住民與移工開心回娘家

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）農曆新年快到了，為撫慰在台的越南新住民及移工鄉愁，新北市勞工局1月13日在市民廣場辦理「喜『越』迎新春－越南朋友回娘家」，邀請越南當紅歌手阮福勝(Noo Phước Thịnh)開場，還有越南傳統舞蹈表演，將現場氣氛嗨到最高點。

新北市長侯友宜也到場祝賀，並以越南語Xin zao ga ban！(新早嘎邦)（譯：大家好）及Zuk meng nam moi (鄒猛南霾)(譯：新年快樂)問候現場越南朋友，台下民眾也報以熱烈的歡呼。

主辦單位除了特別邀請越南當紅歌手阮福勝(Noo Phước Thịnh)來台開唱外，更準備越南傳統舞蹈表演，讓每位越南朋友都能享受「迎新年」的熱鬧氣氛及「回家鄉」的溫馨喜悅感。

活動也有安排移工法令宣導攤位以及越南當地美食、按摩、義剪、命理、書寫春聯及臺灣夜市文化體驗等免費攤位，更有獎品十分豐富的摸彩活動。

今年現場特別新增「臺灣夜市文化體驗攤位」，安排了臺灣夜市常見的「套圈圈遊戲」，以及因應東南亞流行的足球活動而安排的「足球小子射門遊戲」，由於夜市文化對於越南朋友來說，是在母國未曾體驗過的感受，所以吸引許多越南朋友參與，也藉此增進臺越間的文化交流。