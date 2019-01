中國爆黑心小兒疫苗 外交部推特發文願予協助

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導)中國再爆黑心疫苗!江蘇至少145名幼兒接受了過期、劣質疫苗,部分受害者全身出現紅疹,事件爆發後家長暴動、圍毆官員,而我外交部不忍幼兒無辜,昨(13)日在推特發文,表示台灣願意提供協助。

《布萊巴特新聞網》(Breitbart)報導,江蘇省金湖縣府11日爆發大規模抗議,家長不滿孩子竟被施打過期小兒麻痺疫苗,對官員施以飽拳。官員甚至辯稱過期疫苗無健康疑慮,只是效用較差。

然而,中國民眾在微博公布照片,只見嬰兒全身起滿紅疹,怵目驚心,也有家長反應孩子出現嘔吐等症狀,令人不忍,且受害幼兒人數恐怕高達數萬人。

BBC報導,事實上,中國不只小兒麻痺疫苗出狀況,家長懷疑卡介苗、B肝疫苗、三合一(百日咳、白喉、破傷風)等疫苗也都有安全疑慮。

針對此事件,我外交部昨(13)日於推特上以英文對無辜孩童慘況表示痛心,「孩子不應、也沒有必要受苦,台灣可以幫忙。」

We're truly saddened by the polio #Vaccines situation in #China. There's no reason for children to suffer needlessly. #TaiwanCanHelphttps://t.co/gSgISBwIDf