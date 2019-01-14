中國爆黑心小兒疫苗 外交部推特發文願予協助

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）中國再爆黑心疫苗！江蘇至少145名幼兒接受了過期、劣質疫苗，部分受害者全身出現紅疹，事件爆發後家長暴動、圍毆官員，而我外交部不忍幼兒無辜，昨（13）日在推特發文，表示台灣願意提供協助。

《布萊巴特新聞網》（Breitbart）報導，江蘇省金湖縣府11日爆發大規模抗議，家長不滿孩子竟被施打過期小兒麻痺疫苗，對官員施以飽拳。官員甚至辯稱過期疫苗無健康疑慮，只是效用較差。

然而，中國民眾在微博公布照片，只見嬰兒全身起滿紅疹，怵目驚心，也有家長反應孩子出現嘔吐等症狀，令人不忍，且受害幼兒人數恐怕高達數萬人。

BBC報導，事實上，中國不只小兒麻痺疫苗出狀況，家長懷疑卡介苗、B肝疫苗、三合一（百日咳、白喉、破傷風）等疫苗也都有安全疑慮。

針對此事件，我外交部昨（13）日於推特上以英文對無辜孩童慘況表示痛心，「孩子不應、也沒有必要受苦，台灣可以幫忙。」