美智庫示警：抖音恐成下個華為　為中國情報收集提供便利

（台灣英文新聞／施家恩 綜合外電報導）在全球有逾5億用戶的短片app抖音（TikTok）近年成功打入國際，用75種語言提供服務，但美國智庫彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）近日透過一份報告示警，抖音的流行可能會對美國國防安全產生危害。

報告提到，抖音在美國年輕族群、以及美國年輕軍人之間蔚為流行，他們會拍上短視頻分享到社群平台上，拍片時他們會露臉、可能著上軍服，而軍服上的編號及周遭軍事設施也可能入鏡，而他們拍攝的時間地點資料，也會隨著短視頻上傳而留下記錄足跡，與全球其它多數社群app的做法一致。

不過值得注意的是，抖音來自中國，迥異於重視保護個資的西方國家，在中國政府以「保障公眾與國家安全」之名要求下中國企業必須配合提供用戶資訊，這也是北京長年打壓政治異己、以及取得有利資訊慣用的手段。

抖音母公司為中國新創企業「北京字節跳動科技（Byte Dance）」，去年在11月獲得日本軟銀集團注資，不久前才會日經評為全球最有價值的獨角獸企業，意即估值超過10億美元的初創、非上市企業。

研究員Claudia Biancotti 警告，在美國有8千萬、中美之外有1.2億用戶的抖音，觸及及用戶資訊量龐大，很可能成為中國滲透及操縱大眾觀點的工具，她也提醒，不斷迅速壯大的抖音，可能成為下一個華為，為中國政府搜集西方政府與民間資訊提供便利。

近年中國大力支持發展大數據及人工智慧先進科技，變相成為加強打擊異己、鞏固政權的能力，尤其「天網工程」對中國社會的全面監控，大規模蒐集生物特徵數據並建立資料庫，因此智庫的警告並非無的放矢。

「看似無害的抖音app，可能是中國在全球人工智慧競賽中的特洛伊木馬，對西方國家與企業產生不可小覻的衝擊及危害。」研究員總結說道。