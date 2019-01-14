金門新住民就業遇門檻 就服員成溝通橋樑

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）根據統計，在金門的新住民人口超過2600人，金門就業中心為協助具有就業意願的新住民適應地區環境，客製化的服務每位新住民朋友，並於每年度針對需提升就業技能的新住民持續規劃辦理新住民相關活動及諮詢。

來自中國廈門的小劉因為學歷不高，無特殊技能，且新住民身分讓尋職過程備加艱辛，處處碰壁，再加上時間需配合孩子上下課，在選擇工作時更加受限，屢次受挫的情況下讓她越來越沒自信。

因小劉離鄉背井交友圈小，服務過程中就服員除了當傾聽者瞭解小劉問題外，也鼓勵小劉多與人交流，走出家庭參與社區活動，適應地區環境。

就服員提供社區資源協助解決小孩課後照顧，同時與雇主溝通。為了配合接送與照顧小孩的需求，幫助小劉尋找合適的工作，小劉雖缺乏專業技能，但肯做、肯學、求職的意願強烈，經評估後運用「職場學習再適應計畫」順利錄取地區某建設公司。

小劉表示，工作適應良好，而且可以照顧到小孩，非常感謝就業中心一路相挺，在生命中最艱難的時刻，讓她能重新找回人生的方向與希望。

金門就業中心黃雨舜主任表示，金門就業中心為了協助新住民朋友，除了連結相關新住民協會及政府單位共同辦理輔導工作，同時將即時的職缺訊息運用多元網絡管道分享至新住民群組。就服員也作為求職者與雇主間之間溝通的橋梁，了解彼此需求，利用服務廠商時宣導新住民的優勢開拓合適職缺，避免新住民面試碰壁而再無勇氣前往尋職。