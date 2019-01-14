「接地氣」內閣成立　蘇貞昌：我們現在就要開始衝

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）新任行政院長蘇貞昌今（14）日上午自賴清德手中接下閣揆的棒子，並表示自己戒慎恐懼地再次扛起重擔，希望能夠在既有的執政基礎上，快速前進、回應民意，並做出成績。

總統蔡英文上週五（11）宣布蘇貞昌將接任行政院長一職。新任閣揆、副行政院長陳其邁，以及各新任、留任政務委員與部會首長等今日上午9時先在總統府參與蔡總統主持的宣誓典禮，隨後10時則在行政院進行交接，交接典禮全程網路直播。

蘇貞昌在致詞時強調新任內閣團隊要「接地氣、會做事」，「只有成績才是一切，只有做出讓人民感覺好，才是王道。我們現在就要開始衝啊！」

提及再度回鍋擔任閣揆，蘇貞昌表示自己內心戒慎恐懼，「只有當過院長的人，才知道這個印信有多沉重」，不過九合一選舉民主進步黨大敗，賴清德堅持負起政治責任辭職，蘇貞昌表示，基於對國家的責任、對人民的責任、對這塊土地的熱愛，他願接下重責大任。

而交出閣揆重擔的賴清德，雖整場笑臉迎人，致詞時仍語重心長地提出臺灣當前尚待解決三大問題，包括憲政改革、政黨文化，以及社會團結。

賴清德表示，憲政改革範圍廣泛，單就憲政體制而言，姑不論未來要走向總統制、內閣制或雙首長制，即便是要維護雙首長制的精神，國會議員也應該要考慮兼任或是擔任內閣部會首長，如此才有辦法減少立法跟行政的落差、與民意接軌，同時也能夠提高行政效率。

賴清德接著表示，臺灣的各個政黨應該要建立以「國家利益為優先」的政黨文化。國人都希望政府要拼經濟，政府也以拼經濟為最優先的政策，但是如果臺灣無法辦法跟其他國家簽訂自由貿易協定或參加區域經濟，關稅障礙等貿易問題便難以解決，不僅政府歡迎臺商回來的工作會事倍功半，臺灣企業要經營也會增加許多困難。「在過去民進黨執政的時候，美豬、美牛要開放，在野的國民黨反對。可是當國民黨執政的時候，在野的民進黨反對。過去我在立法院難辭其咎，要跟社會說聲抱歉。」

賴清德強調，政黨必須要建立一個國家利益至上的政黨文化，社會也應該要用國際的標準來接受政府進行國際貿易的工作，這樣臺灣才有機會加入區域經濟，也不會越走越困難。

最後，賴清德表示，臺灣社會應該要團結共同面對中國。在中國國家主席習近平日前提出「習五點」，並指出「九二共識」就是「一個中國」原則，沒有任何模糊空間，而且只有一條路，就是「一國兩制」時，各個政黨都不應該再存有幻想。過去是「九二共識」到底有沒有一中各表，現在變成「九二共識」各自表述，「這對臺灣的團結而言，沒有任何的幫助。」

賴清德強調，兩岸問題很大且複雜，要解決也很困難，但起始點在臺灣，只有臺灣團結，沒有政黨的利益，只有臺灣國家的利益，共同面對問題才有辦法迎刃而解。「這個問題若沒有辦法解決，臺灣的機會也會一日一日地流失，當臺灣有辦法團結的時候，不僅僅可以解決兩岸的問題，臺灣的國力也會越來越壯大。」