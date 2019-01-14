《華郵》披露川普隱匿與普丁會面細節 口譯筆記竟遭沒收

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）美國總統川普與俄國總統普丁的關係向來被指不單純，《華盛頓郵報》披露，川普過去與普丁會面後，極力隱匿談話內容，甚至沒收口譯筆記。對此，川普痛斥報導一派胡言。

CNN引述 《華郵》12日報導，川普一次與普丁會面後，不但沒收口譯筆記，甚至要求他們不得與其他官員談論當次會面細節，就連機密檔案皆未記錄二人談話資料。川普週六接受《福斯新聞》電訪時強力駁斥，指報導都在胡扯，「我與川普談得很開心，我沒什麼好隱瞞的。報導都在瞎扯，荒謬至極。」

不只《華郵》質疑川普隱匿會談內容的意圖，另一美國權威媒體《紐約時報》也於週五刊出報導，指川普開除美國聯邦調查局（FBI）前局長柯米（James Comey）後，FBI即對川普展開調查，擔憂其是否與俄國勾結，犧牲美國權益。

當《福斯新聞》詢問他是否為俄國謀求利益時，川普四兩撥千金，僅回答，「這是我被問過最侮辱的問題。」並在推特上連珠炮似地痛批《紐時》報導，並指柯米完全是個「爛人」。

美國特別檢察官穆勒（Robert Mueller）正就川普是否涉入2016年俄國干預美國大選一事進行調查，川普一再否認不法，稱此調查不過是一場「騙局」。