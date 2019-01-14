〈財經主筆室〉全球產業大遷徙潮 政府應把握吸引優秀台企人才回頭

台灣過去在產業西進浪潮狂襲，台商大舉西進尋找工作機會，除造成勞動人口流失逐年攀升，嚴重掏空台灣勞動力外，也造成自身產業空洞化危機，那波西進浪潮來得又急又猛讓人怵目心驚，未料這波中美貿易戰，竟讓台灣電子業出現史上最大且最急回流潮，速度之快及聲勢之浩大，絲毫不比當年產業出走潮遜色！雖然台商回流是否會雷聲大、雨點小，外界仍有諸多質疑？但較令人擔心的是，台企人才是否也會大回流？

據主計處統計，106年國人赴海外工作人數計73萬6千人，其中赴中國(含港澳)有40萬5千人或占55%。但國人在中國工作實際數字可能高過政府統計。據2016年10月兩岸和平發展論壇指出，居住在中國的台灣民眾若包括台商、台幹、台生、台眷等，總人數約200萬人，將近台灣總人口數9%，若從勞動力人來看，這200萬人中以青壯年居多，以台灣勞動人口數約近1200萬人對照，台灣過去這麼多年產業西進下來，流失的勞動人口數可能逾一成，數量相當驚人。

有人力仲介高階主管就表示，幾年前幫企業獵人頭時，曾聽企業老闆說台灣30幾歲年輕人都不見了，可當人才推薦給在台企業的對象少得可憐，可見台灣人為追求自己更大舞台，年輕人西進尋夢的浪潮無法擋。只不過，隨中美貿易戰引發的產業大搬遷，人力流動又到新的關鍵時刻，目前在中國生活的台灣人再次面臨去留問題。

中美貿易戰不僅逼迫外資科技產業紛紛從中國出走外，也造成中國經濟成長停滯或下滑危機，據中國官方統計資料顯示，2018年上半年中國有504萬餘家公司行號申請停業，約佔中國全國企業16%，意即全中國3000萬餘家企業有1/6申請停業，事實這波中企倒閉潮中，台灣人因此失業人數也不少 。

中國官方公布最新失業率4.8%，顯然似乎與企業申請停業實際情況不符，但中國從今年元月起實施「促進就業工作實施意見」，政府明訂各種鼓勵企業不裁員就給糖吃的激勵措施，中國各省政府紛紛出招，目的就是要「穩就業」，目前已成中國最重要課題，但這個「穩就業」對象似乎不包含台灣人。

中美貿易戰雖然對台灣來說，好處是在台灣的企業訂單會增加、中國台商將回流台灣。針對台商可能回流，政府也積極推出鼓勵台商回流台灣的政策，就從今年元旦起實施，為期3年，但經濟部也認為，台商回流就得面臨土地和勞工問題，現在最大問題可能在於勞工，須有外籍勞工作為基本盤，再搭配本勞，後續會與勞動部協商產業界需求。

經濟部的發言突顯台灣勞動力不足的現況，那台灣在中國高達百萬勞動力為何不回流呢？問題就出現在台灣長期薪資結構偏低問題始終無法改善，若台商這次回流設廠，著眼還是看上台灣低薪結構，這絕對無法吸引在中國的台灣年輕人回流，也許這些年輕人可能情願當個「台流」，也不願走回頭路再屈就台灣低薪環境？似乎政府在鼓勵台商回流同時，也要為台灣這些年輕人創造個合理的就業環境，才能創造出雙贏結果。