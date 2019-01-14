簡又新專欄 – 面對全球暖化　人類要如何減緩與調適？

據科學家的統計近期全球最高溫皆集中在21世紀，而2018年的夏天是18年內，歷史上第四高溫的一年。過去研究氣候變遷，想的是下一代將如何面對，如今身處高溫全球暖化時期，同時需思索當下與未來幾年所要面臨的極端高溫環境，我們是否都已準備好？

對應氣候變遷的挑戰，聯合國提出二個方向，其一是是減緩，亦是降低二氧化碳的排放、其二是調適，即適應高溫時的應變之策。例如，考量到高溫可能導致柏油路面過燙，讓瑞士蘇黎士警犬出勤時須穿特製鞋，用以保護腳部。地球升溫除讓北極圈內的永凍冰層產生夏季融冰問題外，另德國建於河邊的核能電廠需冷卻水，出現排放的冷卻水造成河水溫度過高魚被熱死的狀況；而舊金山東部等山區因過度乾旱森林火災次數變多等問題層出不窮，亦讓寒帶溫帶地區從北歐國家到日本等國各地居民皆難以適應，而各國政府和民間更祭出不同的政策及措施，創意發想如何因應高溫，如日本電力公司調降電費讓人民更有意願開冷氣、韓國出現高溫屋內熱死人案例、芬蘭超市開始提供冷氣，甚至讓民眾能在貨架旁打地鋪等。

另外則是水資源問題，如乾旱缺水的以色列主要來自海水淡化，並借助其他能源來進行，生產許多高品質水資源。然而，過度抽取死海的水會導致死海的海平面下降，更會影響農業的發展、農業出口量等，如玉米小麥等農產品欠收，造成價格波動，目前看來大家仍未做好全面性準備。

由於近日在世界各地陸續發生各種災害，相關事件都成了人類的警鐘，負責氣候變遷的機構和專家學者們皆表示，此非新常態化，況且這些現象尚未達高峰，氣候變遷不只是下一代需重視的議題，已成為眼前急迫關注的議題，因此須評估與考量未來可能發生的事情。

美國總統川普仍持續表示，不相信氣候變遷，進而刪減相關預算。然而，2018年美國測得48個州的高溫，刷新過去歷史紀錄，平均溫度落在攝氏21.6度，比1895年的平均溫度高出約攝氏1.9度。溫度變化不定之際，美國國家航空暨太空總署(NASA)科學家進行沿岸海平面高度的測量，更發現其高度與1992年相比上升了約7.7公分比人類腳底板還高。因此，科學家認為這是溫室氣體排放氣候變遷所導致的現象。

全球暖化問題已不是單一國家或單一企業的問題，自美國川普總統上任以來就宣布退出《巴黎協定》，一致使某些開發國家缺少補助。但其他如Google、Apple與Walmart等大企業，已經開始使用再生能源，印度的白屋頂和瑞士的白鐵軌設計等，在降低CO2上不遺餘力，但整體努力仍顯不足。另外，還有食物的浪費也產生碳足跡的問題，雖各項問題看似小的問題，但集結起來皆急需人們尋找具體解決之道。

無論是熱浪與颱風等天災都將影響到民眾的生活，因此需精準預測以利民眾即早作好防範，也同時產生一個重要熱門的職業—氣象專家。日本等國家也開始訂定《氣候變遷調適法案》，也就是從國家發展與建設，到全面性的節能減碳都被納入政策考量。隨著暖化日趨嚴重，地球已走向不歸路，我們應要設法調適，減緩地球暖化的升溫速度，也讓人們在高溫中找到適切的調適方法，以應付未來環境變遷的艱辛。

節錄自台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出。