香港「臺灣水果嘉年華」　當令水果港人搶購

（臺灣英文新聞／財經組 綜合報導）行政院農業委員會為協助臺灣水果搶攻海外市場，在香港永安百貨彌敦道店舉辦「2019春節臺灣水果嘉年華」，深受主婦及年輕人喜愛，週四（10）開賣迄今各類水果便即將售罄，預計明（14）日自臺灣追加第二批貨，將臺灣水果行銷至兼具華人及國際市場的香港。

農委會說明，此次臺灣水果嘉年華選擇在香港舉行，即是希望藉由香港在兼容國際及華人市場的特殊地位，並整合國內水果及海外通路業者，將臺灣水果行銷至香港。

農委會此次委託中華民國對外貿易發展協會在香港永安百貨彌敦道店舉辦臺灣水果嘉年華，並在週五（11）邀集港澳地區所有通路業者及臺灣農民團體、合作社代表等在香港進行媒體宣傳活動。記者會當日踴入大量人潮，水果銷售金額突破港幣29萬元（約新臺幣115萬元），其中蓮霧更是銷售一空。

農委會指出，港人過去只知道臺灣夏季芒果，本次臺灣水果嘉年華推出冬季當令蜜棗、茂谷柑、黑珍珠蓮霧、珍珠芭樂、鳳梨釋迦、鳳梨、葡萄、木瓜等果品，令香港民眾為之驚艷。

農委會表示，臺灣水果在香港百貨通路及超市等販售熱絡，其中蓮霧、蜜棗、鳳梨釋迦、茂谷柑禮盒普遍最受港人歡迎，而珍珠芭樂、木瓜、葡萄、鳳梨在超市通路，則最受主婦及年輕人喜愛，據臺灣產地供貨業者表示，港澳地區因應熱絡買氣及消費者詢問度增加，近來已增加二成訂單。

農委會提及，為擴展臺灣水果海外行銷通路，自去（2018）年起積極佈局全球市場，結合我國駐外館處、外貿協會進行海外通路及國外採購業者洽接，使得去年臺灣水果及其相關產品貿易出口突破歷史新高，達到美金2.69億元（約新臺幣83億元），較前（2017）年成長百分之19.3，其中生鮮水果出口值達美金1.35億元（約新臺幣42億元），較前年增加近三成，表現亮眼，也引起各國對臺灣水果產生高度興趣。

農委會表示，未來也將持續推動臺灣水果海外行銷計畫，拓展香港及其他國際新興市場，帶領國內農業以嶄新形象行銷國際。