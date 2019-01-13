台灣參加CES展傳捷報　奪8新創大獎吸600萬美元商機

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）CES展在美國時間11日落幕。科技部今年率44個科技新創團隊，參加美國拉斯維加斯消費性電子展（CES）傳出佳績，共8個新創團隊得獎，取得逾600萬美元訂單或商機，凸顯台灣在科技新創領域，及下波科技產業的競爭力。

科技部今(13)日發布消息指出，繼去年首度參加CES展後，科技部政務次長許有進再次率領台灣44個科技新創團隊，參加今年1月8日至11日的美國拉斯維加斯CES展，新創區Eureka Park內Taiwan Tech Arena國家館於8日開幕後，持續吸引各界目光。

據了解8家獲得Innovation Awards殊榮的臺灣團隊，包含創淨科技（EleClean）、傑尼斯控股、OmniEyes行動影像平台、漢穎科技（Han-Win Technology）、禾生科技（Gintel Tech）、台灣骨王（Taiwan Main Orthopedic Biotechnology）、樂邦安控（Lubn）與天奕科技（Starwing Technology），皆參與1月8日TTA國家館的Pitch場次與交流活動。所有參展團隊皆於展期內在TTA國家館登台pitch。​

科技部表示，這44家參加CES展的科技新創廠商，是從全台號召各科技相關的成熟新創進行篩選，以通過CES大會及矽谷台灣天使投資人（Silicon Valley Taiwan Angels）雙重篩選後的團隊，集中於物聯網、資安及軟體、人工智慧、智慧醫療、穿戴裝置及先進製造等6大領域。

科技部指出，這44個科技新創團隊已陸續回報佳績，其中德侑科技（Awowo）利用獨特專利技術，開發出能接近真實鼓聲的「類真鼓」，目前已取得100萬美元訂單；禾生科技（Gintel Tech）則利用水質檢測與改善的服務系統，抓準全球重視水產養殖品質的趨勢，不僅成功獲得歐洲重要水質檢測公司青睞，並取得近500萬美元的商機。

另外，樂邦安控（Lubn）除了獲得CES 2019 Innovation Award之外，同時也獲得TREND FORWARD Capital的Forward Thinker Award獎金1萬美元。

許有進表示，今年透過國際組織與創投共同選出的44家科技新創公司中，傑尼斯控股台灣分公司、OmniEyes行動影像平台、禾生科技與樂邦安控等4家獲得Innovation Award的新創公司，皆首次獲得出席CES媒體展前記者會的機會。

他們除得到來自全球媒體的關注，更透過頂尖科技技術與創新解決方法，獲得高度肯定，足以顯示台灣在科技新創生態圈及下一波科技產業的競爭力。