新任內閣明成立　蔡英文：盼給執政團隊信心與支持

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）總統蔡英文今（13）日出席「小英志工團尾牙餐會」，提及新任內閣將於明（14）日正式上任，蔡總統期盼各界給予執政團隊信心及支持。

蔡總統致詞時指出，儘管九合一選舉民主進步黨失利，執政團隊未來的路還很長，還要替臺灣做很多事情。她也下達新年任務，期盼志工團一起實現。對於由蘇貞昌率領的新任內閣明天就要正式成立，蔡總統希望志工們繼續給予執政團隊最大的支持，並對執政團隊有信心。

蔡總統也呼籲志工團繼續做政府最有戰力及行動力的作戰部隊，「做執政團隊的傳播團隊」替執政團隊向臺灣社會大眾溝通說明施政成果，讓民眾瞭解執政團隊做的事情是為了讓臺灣更好。

蔡總統提及，儘管她的社群媒體仍是由同一組人馬管理，但今年元旦之後她的臉書發文變得活潑許多，她也開了即時通信軟體LINE帳號傳播政府訊息，她請大家加入她的LINE，「而且不能只有自己加，還要推薦更多的朋友也加入。」期待最有行動力的志工，能將訊息用最快的速度轉傳出去。

除了宣傳自己的LINE，蔡總統也鼓勵民眾將近來由工程師徐曦打造專門打擊網路謠言而爆紅的「美玉姨」加入群組，她表示，當假訊息在傳播的時候，這個LINE自動機器人可以自動把假訊息透過系統澄清，對防制假訊息的流竄相當有助益。

最後，蔡總統表示，現在是臺灣最關鍵的時刻，「我們面臨到很多的挑戰，不但有非洲豬瘟，還有來自對岸很多的壓力及威脅。我們要一起捍衛的，是臺灣；是臺灣的民主，以及我們民主自由的生活方式。」