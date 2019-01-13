副總統頒發國家講座　盼得主助新南向發展

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）第22屆國家講座由副總統陳建仁頒發，致詞時強調近年政府推動「新南向政策」，希望得主貢獻所學，促進區域文化經貿發展和產學合作。

中央社報導，教育部同時頒發國家講座、國家產學大師獎、學術講座3大獎項，陳副總統致詞時，肯定所有得主實至名歸。他說，得主中有他的同儕和學生，讓他感到欣慰，代表台灣學術界長江後浪推前浪，一代比一代更好。

陳副總統說：「台上3分鐘，在學校要熬30年才能有成果。」尤其科學裡只有第一，沒有第二，每位得主都是標竿、是所有年輕人向前邁進的典範。

陳副總統提到，近來與新南向國家的國會議員見面會談，他們都說台灣高等教育辦得很好，除了送學生來台留學，也很希望模仿台灣模式，讓自身國家也能有很好的大學和技職院校。

陳副總統以此說明，東南亞高等教育的提升，台灣扮演很重要的角色。他希望國家講座、學術獎、產學大師獎得主能發揮所長，以自身優勢領域深入東南亞國家，提供產業新南向所需的優質人才，使區域文化、經貿、產學連結能夠建立起來。

「不要忘了，作為一個好的學者，有責任為人類更美好的未來，創造更好的基礎。」陳副總統幽默地說，一定要和各位得主一一握手，沾沾大家的喜氣，因為他們的雙手創造出很好的研究成果，也栽培了很多年輕人，為國家發展扮演重要角色，讓台灣成為東南亞的學術燈塔。