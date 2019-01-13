美政府關門22天創歷史紀錄　經濟衝擊持續擴大

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國聯邦政府當地時間12日創下史上最長關門紀錄22天，經濟學家說，停擺的代價目前約為每週12億美元，隨著時間流逝，對這個全球最大經濟體造成的衝擊也加劇。

自1976年以來，聯邦政府機構已累計「關門」21次，但對經濟成長影響不大。然而，政府部門這次長時間停擺，影響程度難以預料。

中央社引述標普全球評級（S&P Global Ratings）首席美國經濟學家柏維諾（Beth Ann Bovino）指出：目前約有1/4聯邦機構關門大吉，代價估計達每週12億美元，倘若政府繼續停擺，數字恐怕還會持續攀升。

若按當前狀況推斷，再過不到兩週，政府關門的經濟成本將超過57億美元，遠高於美國總統川普要求國會撥款興築美墨圍牆的預算。

川普與國會民主黨的預算之爭，導致政府支出案陷入僵局。

聯邦政府1995年和2013年因斷炊而延長停擺時間後，美國經濟持續成長，股市多呈橫盤走勢。

政府重新開張運作後，這一季下滑的國內生產毛額（GDP）可望在下一季反彈，聯邦雇員也能領到先前未發放的薪資，但有些損失永遠無法彌補。

4兆美元聯邦預算對所有美國人的日常生活都造成影響，甚至遠遠超過被迫放無薪假或延後領薪的80萬聯邦政府雇員。上週五(11日)就有許多美國民眾沒領到薪資。

柏維諾說：「影響範圍開始觸及許多生活層面，那是令人非常難過的事情。」

例如農民將因而拿不到為協助緩和美中貿易戰衝擊而發放的補助金。儘管如此，領不到薪水的美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）巡邏艇人員，7日還是努力在靠近加拿大邊界的五大湖（Great Lakes）結冰商港破冰，好讓當地鋼鐵廠能持續供應鐵礦。