蘇貞昌接閣揆　外媒深入報導受矚目

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）比利時主流媒體報導蘇貞昌接任行政院長，並提到未來他將處理的議題，如處理北京敵意影響、振興經濟等。

中央社報導，總統蔡英文昨天宣布蘇貞昌接任行政院長，比利時主流媒體以顯著圖文報導蘇貞昌是捍衛人權律師也曾擔任閣揆，未來他必須重獲人民信任、處理北京敵意影響及振興經濟。

比利時法文最大報「晚訊報」（Le Soir）今天在國際版以「中國與經濟：台灣新行政院長的挑戰」為標題，在顯著版面搭配準閣揆蘇貞昌相片報導台灣新聞，受到矚目。

這篇報導表示，蔡總統在11月地方選舉之後選擇了一位新行政院長，並介紹現年71歲的蘇貞昌是一位積極捍衛人權的律師，身為民進黨創黨元老，曾在2006年和2007年擔任過行政院長，未來他必須重新獲得人民的信任、處理北京敵意的影響，並振興經濟。

報導指出，蘇貞昌另必須鞏固與南亞、東南亞國家以及澳紐的經濟、學術與旅遊交流計畫，這些都是蔡總統為了減低對中國的經濟依賴而實施的「新南向政策」。這些努力開始得到回報，讓台灣建立新的區域盟友。

報導提到，中國國家主席習近平1月2日對台灣發表談話，對台灣政治產生意想不到的後果。蔡總統在習近平演講後幾個小時內發表談話，表示絕不會接受北京方面的要求去同意只有一個中國的「九二共識」，中國必須接受台灣的存在，尊重2300萬台灣人民生活在一個自由民主國家的決心，這番談話得到民眾廣泛支持，對蔡總統的表現滿意度上升至49.6%。