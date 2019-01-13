台南孔廟大修採「豬血土」工法　傳承百年技藝

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）台南孔廟因為105年2月6日小年夜強震受損，去(107)年6月開始修復，漆作打底採清代傳統工法「豬血土」，據傳摻雜麵粉原本是打底的正統工法，但當時因食糧短缺，民間才改用豬血替代麵粉，直到今日。

台南府城最著名的景點之一，就是位在中西區南門路上的全台首學台南孔廟。105年小年夜因強震受損，去年6月開始大修，總經費新台幣5千萬元，整修範圍涵蓋整個孔廟園區，距離上次大修已有30多年。

台南孔廟建於明鄭時期陳永華之手，當時漆作工法打底材質已不可考，豬血土是民間寺廟流傳的傳統工法。考證顯示，這種工法始於清朝。

中央社引述台南市文化資產管理處人員說，依「清工部工程作法則例」，木結構每層批土材料有一定的比例規範。「豬血土」就是由豬血、桐油、石灰調配而成。

使用豬血土時，施工單位當天凌晨必須到屠宰場取得新鮮豬血，再以石灰水進行點灰，經過發泡成果凍狀後，才能使用；施作時由最底層到上層，分為「捉縫、披麻、壓麻、中灰、細灰」等工序，依不同工法進行不同調配。

文資處人員表示，豬血土因製作曠日費時，目前只有少數匠師施作時，才會使用豬血土工法。這次台南孔廟大修的漆作打底，就是使用豬血土。

據傳朝廷工法的漆作打底，原本是以麵粉、桐油及石灰調製而成，但因當時糧短缺，麵粉太貴，民間才改以豬血替代麵粉，成就了傳承逾百年的豬血土工法。

目前台南孔廟的第一期修復工程，包括明倫堂、入德之門、東西大成坊、大成門等，預定今(108)年初完工。今年農曆春節過後，第二期工程的大成殿將封館整修，修復期預估6個月；東西廡則是第三期工程。整座孔廟最快明（109)年中旬完成修復。

台南孔廟檔案照片 (圖/維基百科 https://bit.ly/2Hd50Ab​, By 王彥翔）