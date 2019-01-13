衛福部響應WHA計畫　培訓全球外科種子醫師

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）衛福部響應政府新南向政策以及WHA「全球外科」計畫，近年已補助9國、21名醫事人員來台受訓，結訓學員返回該國任種子人員，未來也將協助開啟與台合作管道。

衛生福利部發布新聞稿指出，響應第69屆世界衛生大會(WHA)倡議「全球外科」（GLOBAL SURGERY），辦理全球外科種子醫師培訓計畫，截至去年止，補助9國21名醫師來臺受訓。另開放各醫院申請外籍醫事人員培訓，107全年度核定301名醫事人員來臺受訓，並獲得來臺受訓者高度回響。

衛福部說明，菲律賓為新南向目標6國(馬、泰、菲、越及雙印)中，為僅次於印尼的第二大國，與臺灣僅一海之隔，人口年齡中位數24.3歲，勞動人力充足，但菲國醫事人員外流嚴重，且慢性腎臟疾病為該國主要疾病，有相關人才培訓需求，於是菲律賓國立腎臟移植機構（National Kidney Transplantation Institution）與我國當地代表處溝通，推薦2名醫師、2名護理師及2名麻醉師等，共6名醫事人員來臺學習體外膜氧合(ECMO)技術。

此次，來臺受訓學員學習滿意度高達98%，並對於課程安排及臨床觀摩皆給予高度肯定，凸顯我國臨床醫療技術及教學的卓越成果。受訓學員完訓返國後，將可擔任該國種子人員，教導擴大ECMO臨床治療技術，提升菲國醫療品質。而透過本次合作，我國與菲律賓開啟雙邊合作管道，未來將持續對於臨床照護提供諮詢、訓練及合作。

衛福部表示，醫療為我國之強項，將持續盤點國內特色專科國際醫療與醫事人員訓練優勢項目，強化與海外醫療機構合作，以帶動國內相關醫療衛生產業前進南向市場，提升我國國際形象及相關產業競爭力。