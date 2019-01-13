沙烏地18歲逃家女孩抵多倫多　加國外長讚揚「勇敢新加拿大人」

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）日前在泰國透過社群網路披露自己受虐遭遇，且引發國際關注的18歲沙烏地女孩奎儂，已獲得加拿大的難民庇護。

當地時間12日奎儂搭機抵達多倫多國際機場，前往迎接的加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland），讚揚她是一位「非常勇敢的新加拿大人」("a very brave new Canadian")。

奎儂（Rahaf Mohammed al-Qunun）近日引起國際關注，是因為她把自己鎖在曼谷機場飯店房間內，拒絕泰國當局遣返回國，並且善用網路的傳播力量。奎儂同時也絕會見她的父親，他在8日抵達曼谷，試圖把她帶回沙烏地阿拉伯。

奎儂12日早上飛抵多倫多皮爾森國際機場（Pearson International Airport）時，加拿大外交部長方慧蘭特別前往迎接，不過奎儂並未接受媒體訪問。

方慧蘭對媒體表示：「奎儂希望加拿大人看到，她已抵達她的新家。而且她的情況很好，並且對抵達新家感到非常非常高興。」

稍後奎儂在推特附上自己抵達的影片，並發文說「我愛加拿大，我愛你們大家。 」

據悉奎儂是被總部在加拿大多倫多的難民團體Costi收留，Costi特別提醒奎儂不要在網路上暴露自己目前所在的地點。

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