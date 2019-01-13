越南無形文化資產國際交流　「水偶之舞」揭序幕

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）「2019越南無形文化資產國際交流展」以「Stunning Vietnam越南驚艷」為主題，舉辦越南無形文化資產特展、傳統戲劇與樂舞演出，開幕邀請越南國家級無形文化資產「水偶之舞」揭序幕。

由文化部文化資產局舉辦的「2019越南無形文化資產國際交流展」於1月9日開幕，展覽將於1月9日至3月10日逢假日在文化資產園區雅堂館舉行，內容包括23場越南文化展覽，與台灣傳統文化體驗工作坊，將從北到南介紹越南各區的無形文化資產和常民生活。

自2014年起，文化資產局陸續邀請日本、泰國、印尼、柬埔寨等一系列無形文化資產，來台參加國際交流展演活動，今年以「Stunning Vietnam越南驚艷」為主題，舉辦越南無形文化資產特展、傳統戲劇與樂舞演出。

中央社報導，特展開幕邀請國立台北藝術大學演奏「越南才子樂」、越南埃地族鑼樂團演出「西原鑼樂」，以及越南國家級無形文化資產「水偶之舞」，為特展揭開序幕。

文化資產局局長施國隆受訪表示，全世界都在重視無形文化資產，它是來自人類的文化表現形式，台灣是一個多元文化社會，呈現的文化資產價值非常多，但往往這種價值，沒有去跟國外比較，沒有辦法去發現重要性。

他提到，在台灣的越南新住民比例相當高，希望接下來在過年過節期間，在台的越南新住民或台灣民眾都能到文化資產園區，感受道地的越南文化。

展覽由越南的歷史背景與地理環境出發，延伸多元民族共生、藝術文化展演等面向，從實際可觀的漆器、竹編、陶器到越南國服等藝品，帶領民眾探索無形文化資產到有形文化資產，及氛圍感受文化脈絡。

除靜態展覽，2月6日至10日也將有28場動態演出，包括水偶之舞、西原鑼樂、越南才子樂及占族樂舞，且展覽期間每逢假日共舉辦23場越南與台灣文化體驗工作坊，民眾可上文化資產局網站查詢與報名。