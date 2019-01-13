回應「黃背心」運動訴求　法國下週起辦全國辯論傾聽民意

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）法國「黃背心」(yellow vest)運動發起連續第9個週末的街頭行動，憤怒的抗議者中，有人希望政府重組，有人要求制定更民主的憲法，並沒有罷手的打算。

上週末1月5日第8波街頭行動中，有抗議份子在巴黎用機具破壞政府發言人葛里沃（Benjamin Griveaux）辦公室所在的建物，闖入庭院破壞車輛，還有退役拳擊手毆打警察；西部城市勒恩（Rennes）市政府及南部城市貝比濃（Perpignan）的法院也被攻擊。

為避免類似暴力再度發生，法國政府12日宣布加強動員警力，全國共出動8萬名維安人員。

法國內政部晚間7時許表示，全國約有8萬4000人上街，比上週5萬人顯著增加。光是巴黎大約就有8000人抗議，也比上週多，但除了一些商店櫥窗被敲破、銀行提款機被破壞，以及香榭大道上氣氛幾度緊繃外，未出現如上週的激烈暴力衝突。

巴黎的示威群眾上午從財政部附近出發，行經巴士底廣場，朝香榭麗舍大道而去。當地時間12日早上，巴黎第9區發生麵包店嚴重爆炸意外，當局動員200名消防員滅火，部分「黃背心」示威者經過消防車時，還替消防人員打氣。

警方下午在香榭大道嚴陣以待，氣氛緊繃時動用強力水柱及催淚瓦斯驅散人群。

中央社引述穿著黃背心在香榭大道示威的巴黎居民安尼克（Annick）說：「這已經是第9個週末了，我們不會放手。」她說：「我個人不要求（總統）馬克宏（Emmanuel Macron）辭職，但政府要重組，因為大家受夠了。」

「黃背心」運動的起因，是反對政府調漲燃油稅，但發展迄今兩個月以來，已觸及更深層的社會正義、賦稅公平等議題。

安尼克舉例說，最令她憤怒的是現有國會議員、參議員及國務秘書人數太多，且每名卸任總統還享有各種禮遇，對一般納稅人來說很不公平。

法國總統馬克宏為平息示威民眾的怒火、也為了回應「黃背心」訴求，宣布自1月15日到3月15日舉辦全國公共辯論，讓所有公民暢所欲言，由全國公共辯論委員會（CNDP）承辦。

安尼克表示，她很願意參與辯論，「但目前我們什麼資訊都沒拿到，不知道該怎麼做」。

據悉政府為這次辯論限定4大範圍，包括生態過渡、稅制及公共支出、民主及公民身分、國家組織及公共服務，都與「黃背心」訴求息息相關，最受關注的議題將是由公民提議發起公民投票權利、賦稅公平等。

除了各級政府策劃的辯論會和意見表達平台外，公民可自行組織辯論，向公共辯論委員會登記，並提交成果，也可在網路平台發表意見。

法國政府舉辦這次規模前所未見的全國公共辯論，試圖展現傾聽民意的誠意，但也有許多「黃背心」質疑效果，要求在辯論結束後直接舉辦公民投票，讓人民自己在各項議題上做決定。

29歲的季佑（Guillaume）說：「我不會參加全國公共辯論，政府只是拿辯論當幌子，事前就先說不會改變政策，那麼我們根本不能討論實質問題，也不能以民主方式做決定，最後還是政府說了算。」

季佑認為，唯一和平解決這場社會運動的方式，是讓所有法國人參與制定一部更民主的憲法。

巴黎的抗議行動雖較上週平和，但其他城市仍發生零星衝突，當中有多起衝突是針對媒體。

巴黎諾曼第日報（Paris Normandie）報導，在北部的盧恩（Rouen），LCI電視台記者於採訪途中遭攻擊，連他們聘僱的保鑣都送醫。費加洛報（Le Figaro）也報導，在中部的布爾茲（Bourges），BFM電視台（BFMTV）記者被啤酒罐和石頭砸，有群眾高喊「馬克宏獨裁者」。

「黃背心」運動是馬克宏執政一年8個月以來，影響最廣泛的社會運動，已造成零售業、觀光餐飲業的損失，目前仍無平息跡象。

法國「黃背心」運動發起連續第9個週末的街頭抗議行動，警方在香榭麗舍大道、協和廣場周邊嚴陣以待。中央社