【最新內閣名單】鄭麗君堅辭文化部長　蘇貞昌今繼續徵詢布局

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）黨政人士表示，文化部長鄭麗君昨(12)日天下午向準行政院長蘇貞昌再度表達辭職意願，蘇貞昌表示了解，勉為接受鄭麗君請辭，將尋覓適當的文化部長接任人選。
鄭麗君11日在臉書公開表達辭意，蘇貞昌當天晚間與鄭麗君懇談將近一小時，希望鄭麗君留下來，繼續為國家打拚，鄭麗君答應回去再思考。
中央社引述黨政人士稱，蘇貞昌中午主動致電鄭麗君，兩人深談許久，雙方針對文化部未來政策、可能發生的困難，交換意見，蘇貞昌允諾會在盡可能的範圍內全力協助。鄭麗君則表示，讓她再想想。
黨政人士說，鄭麗君感謝蘇貞昌看重，但幾經思考，仍決定請辭。蘇貞昌最後勉為接受，將尋覓適當的文化部長接任人選。
綜合蘋果與中央社報導，目前蘇貞昌內閣人事尚未定案部分，包括科技部長、勞動部長、文化部長、海洋委員會主委、故宮博物院院長及行政院發言人；另有部分部會次長出缺，包括交通部與科技部。
此外，昨(12)日確定經濟部次長龔明鑫轉任政委、農委會代理主委陳吉仲真除、環保署副署長張子敬升任署長後，經濟部、農委會與環保署也各缺一位次長。
該人士表示，這些尚未確認的部長與次長人事，蘇貞昌將在今（13)日繼續徵詢。
目前確定內閣成員，包括行政院副院長由前立委陳其邁出任、行政院秘書長由前台南市代理市長李孟諺接任，以及行政院副秘書長何佩珊留任。
前台中市長林佳龍出任交通部長、教育部長由科技部長陳良基轉任、農委會主委由代理主委陳吉仲真除，環保署長由副署長張子敬升任；內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥、衛福部長陳時中、人事長施能傑、主計長朱澤民留任。
財經部會四首長全部留任，包括國家發展委員會主任委員陳美伶、財政部長蘇建榮、經濟部長沈榮津、金融監督管理委員會主任委員顧立雄。
政務委員部分，經濟部次長龔明鑫轉任政委，現任8位政務委員林萬億、張景森、吳政忠、陳美伶、鄧振中、唐鳳、羅秉成與吳澤成，以及涉及總統權限的外交、國防與兩岸人事，包括外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、陸委會主委陳明通、僑委會主委吳新興與退輔會主委邱國正全都留任。
蘇貞昌內閣12日已內定名單整理如下:
行政院副院長：陳其邁 (前立委)
行政院秘書長：李孟諺 (前台南市代理市長)
行政院副秘書長：何佩珊（留任）
行政院發言人：張惇涵 (已徵詢未定案)
內政部長：徐國勇（留任）
交通部長：林佳龍 (前台中市長)
教育部長：陳良基（原科技部長）
涉及總統權限的外交、國防與兩岸人事
外交部長：吳釗燮（留任）
國防部長：嚴德發（留任）
陸委會主委：陳明通（留任）
僑委會主委：吳新興 （留任）
退輔會主委邱國正 （留任）
財經部會4首長全部留任
國發會主委：陳美伶（留任）
金管會主委：顧立雄（留任）
經濟部長：沈榮津（留任）
財政部長：蘇建榮（留任）
其他內閣成員
農委會主委：陳吉仲(真除)
環保署署長：張子敬(升任)
客委會主委：李永得(留任)
法務部長：蔡清祥（留任）
衛福部長：陳時中（留任）
人事長：施能傑（留任）
主計長：朱澤民（留任）
政務委員增為9人
經濟部次長龔明鑫轉任政委
另包括現任8位政務委員林萬億、張景森、吳政忠、陳美伶、鄧振中、唐鳳、羅秉成與吳澤成 (均留任)