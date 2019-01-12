國道員警危險加成2,952元　拚年前發放

（臺灣英文新聞／社會組 臺北報導）行政院週四（10）核定國道員警危險加成2,952元，內政部長徐國勇今（12）日表示，希望在農曆年前能完成發放。

內政部長徐國勇今日表示，內政部將加速辦理行政作業，希望在農曆年前能完成國道員警危險加成的發放，實質給予國道員警鼓勵。未來也將持續改善國道員警執勤環境，保障安全執法無後顧之憂。

考量國道員警大部分時間均於具有道路封閉、車流量大及車速快的高速公路上執勤，實屬於高風險工作，行政院在週四核定依第一級警勤加給增加百分之35支給，等同於國道員警每月薪資增加新臺幣2,952元。

根據內政部新聞稿，自徐國勇上任以來，即相當重視國道員警權益，並於去（2018）年多次拜會行政院人事行政總處人事長爭取支持，並於12月初在立法院內政委員會的支持下邀請行政院秘書長、人事長及相關單位主管至國道考察現勘，深刻瞭解國道員警執勤時所面臨的高度危險，因此行政院加速核定本項加成，並明定自今年1月1日追溯生效。

內政部強調，國道員警執勤安全向來為內政部所重視，持續不斷要求警政署務必深化員警教育訓練，以建立執勤安全觀念，精進員警處理相關國道交通事故標準作業流程，同時輔以前導預警措施，並充實安全防護裝備，實質提供執勤員警安全之工作環境，以確保員警執勤安全，未來有關同仁相關權益，也都將積極爭取。