力推循環經濟　荷代表盼政府更積極

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺中報導）荷蘭駐臺代表紀維德昨（11）日在臺中國際花卉博覽會荷蘭國家館與媒體茶敘，期間表示新的一年，荷蘭政府期待繼續與臺灣中央及地方政府在循環經濟、高科技、文化等領域上合作，也期盼政府能在政策及施政作為上展現更積極及開放的態度。

提及臺灣與荷蘭在新的一年的合作計劃，荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德（Guy Wittich）表示，他將陸續拜訪臺灣各都市政府，邀請市政首長率團參觀花博荷蘭館，了解循環建築的概念，希望啟發更多政府單位共同投入，包括採取循環採購，並且規劃邁向循環經濟的藍圖。

循環經濟（circular economy）是荷蘭政府近年發展的重點，紀維德指出，荷蘭希望和臺灣政府及產業分享荷蘭發展循環經濟的成果，他認為，臺灣高科技及各產業已具備相當技術，因此期盼中央及地方政府能在推動循環經濟的政策及施政作為上，展現更積極與開放（open-minded）的態度。

提及茶敘所在地花博荷蘭館，紀維德指出，荷蘭館預計在今年4月臺中花博閉幕後拆除，成為全球第一棟被拆除的循環建築，屆時所有建材都將重複使用，部分交由臺糖公司重新設計，進駐附近月眉糖廠的循環再設計園區。

荷蘭館由荷蘭駐臺辦事處與臺灣、荷蘭產、官、學界44個單位共同打造，是全臺灣第一座循環建築。自花博開幕以來，荷蘭館所在的后里森林園區，已經有超過200萬人次造訪，因此估計造訪荷蘭館的遊客也已達140萬人次（總人數7成）。

而根據荷蘭駐臺辦事處，荷蘭館二樓每次限制人數為40人，但自開園迄今也已超過13.4萬人次參觀。在農曆年期間，荷蘭館也將推出鬱金香周，讓參觀遊客有機會就近欣賞荷蘭國花。

► 臺中花博荷蘭國家館（照片來源：荷蘭貿易暨投資辦事處提供）

紀維德也表示，今年三月荷蘭駐臺辦事處將與臺北市政府合作，促成荷蘭城市加入由北市府於去年智慧城市論壇倡議的「Go Smart全球智慧城市聯盟」。同時，荷蘭駐臺辦事處也希望繼續與桃園市保持友好關係，並已規劃正式拜會包括新北市、新竹市、臺南市等地方政府。

此外，去年荷蘭外交部與臺灣經濟部合作，率領最大的國家代表團來臺參加InnoVEX（Computex創新與新創展區），今年荷蘭外交部仍就將InnoVEX列為荷蘭新創企業在全球的策略會展，不僅是世界三者其一，更是亞洲唯一，屆時荷方也將再度組織代表團訪問臺灣。而荷蘭的半導體產業聚落，也繼續將臺灣的SEMICON視為策略會展，在今年再次組團來臺。