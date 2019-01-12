和逸飯店&慕軒飯店　豐盛海陸百匯饗宴

迎接即將到來的新春團聚時刻，HOTEL COZZI和逸飯店 和 MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店特別端出豐盛的開春饗宴搭配期間優惠，讓大家一飽口福!

慕軒飯店百匯饗宴 買一送一新春獨享價

MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店二樓的GUSTOSO義大利餐廳推出一系列春節餐飲饗宴，2/4(一)除夕夜提供8盎司碳烤美國頂級牛肋眼以及鮮嫩Q彈的波士頓龍蝦主餐，加上現切西班牙烤乳豬、啤酒烤全雞、蜜汁火腿四方等豐富多樣的自助吧餐點，每人NT$2,200+10%起；初一至初六則推出新春午宴，精選海陸主餐搭配現場十多款自助百匯，原價NT$1,680+10%/人，2/5大年初一享第二客半價；初三至初六(2/7-2/10)再加碼，期間優惠買一送一。訂位專線02-7726 9099。

位於慕軒飯店一樓的URBAN331威士忌酒吧，2/4晚間推出除夕團圓宴，每人NT$1,200+10%除了享用現切美國安格斯肋眼牛排外，還有高粱酒黑毛豬香腸等多種台灣風味料理，搭配特選酒款無限暢飲，邀您與親朋好友一同在美饌美酒中歡度農曆新年。訂位專線02-7726 9090。

Cozzi THE Roof限量波士頓龍蝦饗宴 迎接開春好兆頭

和逸飯店‧高雄中山館30樓的高空餐廳Cozzi THE Roof於1/21(一)~3/20(三)晚餐主打限量「波士頓龍蝦主餐」(整尾)NT$1,500+10%/人，以及主餐加購波士頓龍蝦(半尾)NT$600+10%，特別選用進口活體波士頓龍蝦，搭配主廚特製蒜蓉或起士，以爐烤烹調帶出龍蝦肉質的細緻甘甜與香氣，為確保最佳新鮮度，每日僅限量供應3隻，須提前預訂。活動期間凡和逸飯店AMAZZING CLUB會員點龍蝦主餐(含加購半尾)，即贈送精選白酒一杯，再享會員用餐9折優惠。訂位專線: 07-975 6677

除夕夜-初二春節饗宴 來Cozzi THE Roof用餐抽好禮

自2/4(一)除夕晚餐起至2/6(三)大年初二，和逸飯店‧高雄中山館Cozzi THE Roof餐廳全日皆推出精選海陸主餐搭配半自助式豐盛百匯，從除夕夜加碼推出黃金雞排襯松葉蟹鉗、松阪豬排等主餐，每位NT$660+10%起；初一至初二(2/5-2/6)午晚餐，每位NT$460+10%起，享精選主餐搭配現場多達20幾種鮮蔬沙拉、精緻冷盤、中西式熱食、湯品、冰淇淋甜點和飲品果汁等；除了西式料理，另提供中式桌菜NT$10,800+10%起/10人，祭出佛跳牆、石斑、龍蝦等11道佳餚。凡於1/20前預約付訂，享餐食9折優惠。除夕夜來店用餐還可參加「豬光寶趣抽抽樂」，有機會現場抽中餐點免費招待券、百元折價券等好禮! 訂位專線: 07-975 6677