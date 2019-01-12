北投亞太飯店 主廚私房年菜外帶

北投亞太飯店首次推出的私房年菜外帶超級吸睛，兩道主廚私房年菜外帶單品，『宮廷一品佛跳牆』NT$2880元以及限量手路菜『富貴蒜香黑鑽雞』NT$1200元，主廚獨創的兩道年菜外帶手工菜，刀工精細口味濃郁，2019/1/20前預購且全數付清享早鳥九折優惠，預購時間即日起至2019/1/31。由新任的香港主廚陳俊賢領軍的廚師團隊，以新中華料理為發想，創造出粵式經典融合台式的春節美饌佳餚。2019年2月4日推出全新的『除夕圍爐宴』十人宴席每桌NT$18,800元，新年初一~初六 十人宴席每桌13,800元，亦提供每桌NT$18,800元的除夕圍爐宴饗宴選擇。

新年初一至初六新中華宴席美饌 半自助餐主菜蒸龍蝦澎湃上菜

香港主廚精心打造初一至初六(2/5~2/10) 十人新年宴席每桌NT$13,800元，粵式經典融合台式元素佳餚精緻上菜，『亞太迎春錦繡盤』港式經典前盤冷菜風味佳，『蒜香粿條蒸海蝦』以主廚擅長的蒜香烹調搭配海蝦，並以台式粿條鋪底，完美詮釋出粵式經典融合台式佳餚的概念。富貴長壽年菜『金瑤銀杏賀長年』，清爽蠔油調味芥菜具港式風味。『樹子甘露海青斑』長壽魚的概念搭配清爽的樹子甘露，象徵富貴吉祥。新年初一~初六亦提供每桌NT$18,800元的除夕圍爐宴饗宴選擇。

綠漾餐廳從2019/2/2至2/3以及2/5至2/10春節連假期間提供套餐以及半自助餐的選擇，午餐時段推出『亞太迎春美饌套餐』(春節限定) NT$1380元，晚餐時段則供應半自助餐，新年期間套餐以及半自助餐主菜皆為『金銀蒜香蒸龍蝦』。主廚嚴選等級高的古巴龍蝦，肉質肥美厚實彈牙，選用雲林的蒜頭，以炸過的蒜蓉和生的蒜蓉混合調配成手工頂級醬汁，蒜香味濃郁，鋪上過年喜氣的麵線。北投亞太飯店春節期間多元化的美饌料理，供應桌席、全自助餐、套餐、半自助餐的多元化選擇，北投亞太飯店新年餐飲新氣象。

主廚私房手工年菜外帶 預購享早鳥九折優惠

北投亞太飯店首次推出的私房年菜外帶超級吸睛，兩道主廚私房年菜外帶單品，『宮廷一品佛跳牆』NT$2880元以及限量手路菜『富貴蒜香黑鑽雞』NT$1200元 (每道料理約8~10人份享用)。早鳥優惠方案:2019/1/20前預購且全數付清享早鳥九折優惠，預購時間即日起至2019/1/31。香港主廚特製的獨門配料『宮廷一品佛跳牆』，粵式融入台式的作法，先以港式上湯慢慢煲煮四個多小時，以豬肉、雞腳等富含膠質的食材慢慢燉煮，再加入十幾種豐富食材，例如:干貝、豬腳尖、雞肉、排骨、蹄筋、芋頭、栗子、魷魚、開陽、蒜仁等，再慢慢燉煮一次，口感濃郁，經典口味融入創新手法。『富貴蒜香黑鑽雞』這道限量年菜為主廚私房手工菜，此道料理主廚別出心裁選用肉質鮮嫩的烏骨雞，搭配辛香白蒜與甘甜黑蒜作為填充餡料塞入整隻雞肉，充分醃漬兩日後才取出料理，並且炸過風乾，上桌前在高溫淋油，完成後不但外皮酥脆、肉質柔嫩，入口時飽滿香甜風味無可比擬，每一口都有蒜香，搭配炸過的蒜苗提味，口感層次豐富風味佳。黑蒜富含大量人體所需的胺基酸與抗氧化物質，是養生食材界的黑鑽石。北投亞太飯店年菜外帶單品吃得到主廚的細膩烹調手法，以及獨家的私房絕活。