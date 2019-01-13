時間都去哪兒了？快來看這5位成功人士如何把時間偷回來！

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合外電報導）做不完的代辦事項，超級有限的時間是否讓你一個頭兩個大，直呼「時間都去哪了」呢？

因此，商業新聞媒體《Business Insider》整理了5位成功人士是如何優雅地讓生活與工作達到平衡。

1.學會拒絕，節省溝通時間

美國房地產經紀人創辦人Barbara Corcoran表示，多年前她與許多人一樣，幾乎把自己的時間與金錢花在別人身上，最後她發現，自己雖然取悅了他人，卻犧牲了自己的人生目標與幸福。

因此，她從中明白，若要實現理想中的生活，你必須先花時間照顧好自己。而身為負責人的她到底該如何在個人生活，以及處裡公司內部問題中取得平衡？

Barbara Corcoran表示，許多會面請求都是透過電子郵件聯絡，因此她會先準備好標準回覆。例如，致謝、表達讚賞、以及解釋為何無法配合，而你可以去哪裡尋求協助…等的郵件，以節省彼此溝通的時間。

2.設立界線，降低溝通成本

美國房地產公司Mirza Holdings創辦人Com Mirza表示，當他收到投資邀請或建議時，他會透過「界限」來確認對方的請求是出自亂槍打鳥、還是嚴肅認真。

因此，一開始，他會叫對方回信給他，若對方無動於衷，那麼溝通就到此結束。但假設對方有所回應，他會再請對方連絡自己，若對方兩次都有回應，他會以書面形式要求對方評估他們提案是否值得他花時間投入。

最後，他會安排１０分鐘的電話約談，請對方深入解釋他們的請求。不過他強調，若這個請求是有關資金申請的話，他通常會要求一個宣傳平台或是商業計畫，若對方無法滿足他的要求，那麼談判就將面臨破局。

Com Mirza最後說道，若沒有設立適當的界線，人們會在不知不覺中浪費你的時間。

3.先學習當老闆、再制訂商業計畫書、最後分辨誰值得你投資

諮商公司Rawls Consulting創辦人Shaun Rawls表示，具體的系統與架構可以幫助我們朝目標前進、維持效率與專注。

而首先，你要先學會當老闆。你可以透過學習設計過的腳本或是對話，讓你面試途中快速分辨對方是否可以為你的公司貢獻心力。

第二，制訂明確的商業計畫書。商業計畫書可以讓你預先思考有哪些人、事、物能為你的公司帶來正向幫助。

最後，分辨誰值得你投資。不同的員工有著不同的性格與做事方式，也會帶出不一樣的結論。因此你可以為員工績效設立4個標準─很好、好、不好、極差，來分辨哪些員工的投資報酬率最高。

4.僅回應「說話具體」的人

投資家兼顧問的Tai Lopez表示，要讓高層注意你的不二法則就是─說話要具體。

人們最常犯下的錯誤就是，在對話中讓人覺得你是位「通才」而不是「專才」。因此，你不應該說：「我擅長的事情很多。」而是更具體地闡述自己擅長的東西到底是什麼。

5.開會最多不超過３０分鐘

美國風險投資公司Draper Associates創辦人Tim Draper表示，當他答應要坐下來與對方開會時，他會確保這個會議可以在３０分鐘之內結束。

因為，他認為時間是很寶貴的，你應該要好好的使用它，而這代表了你要去分辨哪些人、事、物值得你投資時間。

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