外媒時評：習近平侵略台灣將失敗

(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)知名大報《亞洲時報》發佈時評，分析中國侵略台灣的陰謀，為何會失敗。來看看時評怎麽說。

文章一開始提到，習近平雖然不是第一個提到對台灣使用武力的中國領袖，但他在今（2019）年初對台政策演説後，便在幾天後向軍方表示，要全面備戰，值得注意。

時評回顧，中國歷代強人領袖，都有在所謂「國家統一」上，作出貢獻，例如毛澤東以武力控制西藏，鄧小平從英國和葡萄牙手上，「拿回」香港和澳門。在此脈絡看來，習近平顯然認為，自己的任務是併吞台灣。

時評介紹，現在外界多認為，關鍵時刻是台灣下一次總統選舉將到來的2020年，或是中國共産黨建黨100周年的2021年。

不過，根據時評，目前大多數中國專家，仍認為動用武力在台灣實施所謂「一國兩制」，是習近平最後的選擇。

時評分析，去年台灣九合一選舉，民進黨主要是因為勞動議題、年金改革問題、以及經濟狀況不理想，而選輸國民黨，但中國卻膚淺地認為這象徵部分縣市，希望加強和該國的關係。

不過，時評提醒，就連國民黨，都在本（1）月3日，發佈聲明稱所謂的「一國兩制」無法被民主台灣接受，因為該構想欠缺民衆支持。

時評寫道，其實中國希望保住南海礁石，就是希望在侵略台灣時，發揮戰略作用。

在軍事方面，時評説明，美國一直提供台灣軍售，且台灣自己也擁有現代化、裝備良好的部隊，因此中國若真的想侵略，就必須冒上巨大風險。

此外，時評點出，現在台灣積極開發國防產業，甚至希望出口，讓長期觀察台灣的外國分析師都感嘆，自己沒看過台灣軍隊那麽「狼性」（aggressive）地希望進入國際市場。

最後，時評表示，川普對台進行軍售，並鼓勵雙方官員交流，甚至指名親台反中的波頓，擔任國家安全顧問，顯現雙方關係友好。因此，若習近平真的選擇侵略台灣，他很可能會顔面盡失，喪失歷史地位。

外媒時評：習近平侵台作戰將失敗