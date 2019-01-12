花蓮理想大地1月就是狂 住宿送LINE Points500點

溫暖的太陽灑落在花東縱谷，盛開的花朵搖曳在陽光中，漫步在鄉間田野中，放開一切大口呼吸吧！讓滿滿的芬多精為自己加油打氣，帶著心愛的家人一同漫遊在花東縱谷的花團田園，分享旅行的幸福時光。

從1/13(日)開始，理想大地渡假飯店為全家人規劃了寒假超狂促銷，訂購指定專案，免費送吃喝玩樂神好用的LINE Points 500點，再加上政府補助住宿最高$1,500元，一月平日入住可高達$2,000元回饋，不用等春節連假，現在來花蓮正是划算時刻。

史上最划算 最高現賺2,000元

花蓮理想大地一月就是狂，官網限時推出訂購指定專案，入住時每房免費送LINE Points500點，點數除了能購買LINESTORE貼圖、主題外，飯店還推出LINE Pay行動支付消費秘招，貼心提供多項LINE Pay專屬優惠商品，喜歡購買伴手禮的旅客，可選購扣抵500點將飯店明星伴手禮「西班牙蜂巢糕六吋禮盒｣兩盒直接帶回家，想帶點旅行回憶回家的旅客，可選擇原價800元全程100分鐘的主題遊程，每人扣抵500點就能親身體驗，1月週日至週四入住還能再享觀光局補助最高$1,500元，讓旅客現賺$2,000元回饋，園區內更有多項免費及付費兒童活動，讓全家人的幸福旅程由此開始。

想吃得獎年菜不用等除夕圍爐

歡慶理想大地榮獲蘋果日報年菜評比雙料獎項，凡1月入住加購風味午間套餐，就能免費品嘗剛獲媒體評比的亞軍年菜「理想有銀糕」乙份，有銀糕採用吉安鄉有機老水芋及日本原粒大干貝，加入老米漿均勻遍布在內餡，芋香柔軟自然絕對讓人讚不絕口。即日起，另有提供外帶年菜預購宅配服務，更多詳情請查詢官網，或電洽02-2658-8181、03-86-56789、07-211-7997。