加拿大大開移民之門　三年內擬收百萬新移民

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）因應人口老化、生育率低迷，加拿大有意大開移民之門，未來三年讓逾百萬名外籍人士獲得永久居留權。

CNN報導，根據國會提出之報告，加國2017年引入28萬6,000名新移民，今年數字可望攀升至35萬人，2020、2021年更將分別引入36萬、37萬人。

加拿大有著豐富移民歷史，擁有多元種族與文化。本身就是索馬利亞難民的加國移民、難民及公民部部長Ahmed Hussen表示，新移民是加國中堅力量，使其成為一強盛、蓬勃發展之國家，隨著人口凋零，大量引入移民有助補充其勞動力。

正值西方國家緊縮移民政策之際，加國對新移民釋出之友善舉措，格外獲得矚目。美國總統川普雖於11日宣布，將改革H-1B工作簽證計畫，讓高技術外籍人士更容易取得美國公民權，但其邊境政策、對非法移民祭出之高壓手段，仍不乏爭議。

加拿大亦致力於為全球難民提供庇護，聯合國難民署統計，2017年難民數量激增，加國已承諾提供560萬美元，協助相關安置計畫。日前一名18歲沙烏地阿拉伯女孩奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun），因長期受虐逃家，透過社群軟體尋求國際庇護，如今加拿大已同意為其提供庇護。