日本南海電鐵彩繪列車　下週臺灣西部首航

（臺灣英文新聞／藝文組 綜合報導）臺灣鐵路局首度與日本南海電鐵合作，推出象徵臺日友好情誼的「藍武士號」、「日臺友誼號」兩列彩繪列車，將自下週三（16）陸續首航，預計在臺灣西部奔駛半年。

綜合媒體報導，臺鐵與日本南海電鐵、臺灣視野文創合作，將具大阪風情的「大阪城」、南海電鐵的「關空戰士圖騰」等元素做為牽引莒光號機車頭E212的塗裝，分別推出「藍武士號」、「日臺友誼號」兩列彩繪列車，下周一（14）將首度亮相，並預計於週三、週四（16、17）陸續啟航，主要行駛於七堵至潮州間，部分班次將延駛至臺東，估計將在臺灣西部行駛半年。

兩列彩繪列車是以日本南海電鐵關西機場直達大阪市中心難波站的「特急列車Rapi:t」為藍本製作，並使用從日本大阪空運來臺的漆料「南海藍」塗製，因此列車外觀的色彩與日本南海電鐵列車一模一樣。

臺鐵局表示，日本南海電鐵因「特急列車Rapi:t」較難發音，南海電鐵去（2018）年旅展便舉辦命名票選，最後以「藍武士號」獲選並以此命名。而另一列「日臺友誼號」則將出現日本與臺灣雙方國旗，象徵臺日友誼。

兩列彩繪列車將於下週一上午於樹林火車站率先亮相，「藍武士號」將在週三首航，而「日臺友誼號」則預計於週四首航。

► 臺灣鐵路局與日本南海電鐵合作推出的兩列彩繪列車，將在14日亮相（照片來源：臺鐵局提供）