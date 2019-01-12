美衆議員：台灣未來不容習近平説三道四！

(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)習近平再度遭到台灣國際友人打臉！美國衆議員夏伯特（Steve Chabot）在《華盛頓觀察報》上撰寫時評，強調台灣是一個獨立的國家，習近平無法對其未來説三道四。

夏伯特寫道，中國獨裁者（China’s dictator）習近平在新年演説中，強調台灣必須在全面接受中國條件，也就是所謂的「一國兩制」下，與該國進行所謂的「統一」。

然而，夏伯特表示，習近平這番話卻達到反效果，現在連國民黨都明確表示反對所謂「一國兩制」。

夏伯特説明，其實習近平理應預測，自己的發言反而會加強台灣民衆團結，因為多達7成的台灣民衆，不認為台灣和中國是同一個國家。不過，中國在考慮其對台政策時，往往不考慮台灣的想法。

夏伯特警告，習近平必須放棄所謂「一個中國」原則，並強調自己是台灣的老朋友，會尊重台灣民衆，不像習近平。

夏伯特強調，台灣是一個自治、擁有主權、並且獨立的國家。如果沒有中國打壓，全球早就會把台灣當成一個正常國家看待。

夏伯特分析，中國不斷加強獨裁色彩，拒絕民主、人權、以及國際規範反而導致兩國距離愈來愈大，所謂「統一」也愈來愈不可能。

時評最後，夏伯特建議美國，應重新審視要不要繼續支持所謂的「一中政策」，並堅持台灣政府是我國民主制度的正統代表。