(台灣英文新聞 吳東文/台北報導)擁有高度技術,想去美國工作的讀者有福了!川普表示,將放寬持有H-1B簽證者,取得美國國籍的規定。

川普在推特中寫道,美國將在不久的將來,讓發給從事專業技術類工作者之H-1B簽證的程序便簡單,並確保持該簽證者可持續留在美國,甚至取得美國公民權。

川普強調,美國鼓勵擁有才能和高度技術者,選擇美國發展職涯。

H1-B holders in the United States can rest assured that changes are soon coming which will bring both simplicity and certainty to your stay, including a potential path to citizenship. We want to encourage talented and highly skilled people to pursue career options in the U.S.