桃園新住民圓廣播夢　教學注重實務經驗

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）「第一屆桃園新住民廣播主持人培訓計畫」協助有廣播夢的新住民圓夢，課程內容多元加上師資優秀，免費課程廣受好評。

關鍵報導，桃園市政府社會局「新住民聯合服務中心」與Hello Vietnam、先聲廣播電台合作辦理「第一屆桃園新住民廣播主持人培訓計畫」，希望培力發展新住民朋友能找到自己族群的聲音，並提供一個讓她們發光發亮的展演台。

除了精彩的課程內容、堅強的師資外，更進行了一系列的廣播電台實際演練，讓屬於新住民的心聲可以在空中飄揚，使新住民更有力量，也讓新住民朋友帶來母國文化，透過語言交流，使多元文化成為桃園最大的特色。

而在這些課程中分享的老師們，也有三位同樣是新住民的身分，相似的經歷不僅鼓舞了學員們勇敢追夢，更能以過來人的經驗告訴大家有哪些文化上的認知差異須要特別留意。

丁安妮老師，曾榮獲第50屆金鐘獎廣播主持人，她和藹可親的態度，以及豐厚的廣播主持經歷，讓所有學員們都如沐春風；中央廣播電台越南語主持人－武海燕老師，則將自身的專業分享給課程學員，並傳授大家廣播人需要具備的三大特質：品格、知識、技能如何培養；阮秋姮老師則是今年2018國慶新住民的主持人，她不僅是越南語老師也是位YouTuber，從節目活動場合的專業主持，到受邀主持國慶大典，一路走來的心路歷程除了非常精彩外，也見證了台灣對新住民朋友的照顧和新住民文化在這塊土地的發展。

此外，桃園在地的先聲電臺也是促成此次培訓的最大推手，在總經理張美雲女士和何仲芳台長的允諾及幫助下，團隊不僅提供了電臺實習的機會給所有參與的學員，也讓桃園第一屆廣播主持培訓有更加充實的內容、實際操作的機會與更大的挑戰。