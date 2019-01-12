(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)日本親台大報《產經新聞》今（12）日發佈時評，質問到底誰還相信所謂的「一國兩制」。

時評回顧，面對習近平今（2019）年初提到的所謂的「一國兩制」，台灣蔡英文總統援引台灣絕對多數民意，表示拒絕接受，為民主領袖的自然反應。

另外，時評指出，蔡總統批評中國沒有民主體制，顯現台灣無法與中國，共享民主自由等普世價值。

時評將視線轉到香港，指出在2014年雨傘運動後，原本承諾的所謂「一國兩制」，變得只強調「一國」，甚至還試圖排除所有不合乎中國所謂「一個中國」的現象，並以同樣態度，拒絕與台灣民進黨政府對話。

《台灣英文新聞》先前才報導香港政府9日公佈了國歌法草案，預計在本（1）月内送立法會審查，並在7月正式通過。

草案規定，改寫中國國歌等侮辱行為，會被處最高3年有期徒刑，或是最高5萬港幣的罰金，並明確表示要在國中小實施國歌教育，説明了所謂「一國兩制」，逐漸走向「一國」，引起讀者關注。

《產經新聞》時評預測，在2020年總統選舉時，中國一定會想辦法介入干涉，試圖讓可以配合自己，處理台灣和中國關係的政黨當選。

《台灣英文新聞》2日報導，中國強調不會承諾放棄武力解決台灣，並命令軍方開始準備戰爭。

《產經新聞》強調，絕對不能允許中國已軍事力量，變更台灣海峽現狀，因此需要對中國的動向，提高警戒。

對此，其實日本方面已經有新動作。

《台灣英文新聞》昨（11）日報導，日本首相安倍晉三外交特別顧問河井克行，在華府發表演説，強調支持川普對台政策。

河井在演説中解釋，日本希望與俄羅斯簽訂二戰和平條約，是希望結合兩國力量，抗衡中國威脅，盼美國予以理解，並強調講持續與美國合作。

根據報導，河井提到，習近平日前在演説中，講述所謂的「一國兩制」，因此台灣舉國不滿，並説明日本將持續配合美國的對台政策。

除了日本外，最近美國也對習近平年初的對台強硬演説，有所回應。

《台灣英文新聞》10日報導，美國在台協會發言人孟雨荷強調，美國拒絕任何國家，用武力威脅或行使，來強迫台灣民衆。

她呼籲，台灣和中國間的關係，需要透過和平民主程序解決，且美國已經再三向中國政府表示，該國應與台灣民選政府展開對話。

孟雨荷稱讚台灣民主成功，且是美國值得信賴的夥伴。

《台灣英文新聞》日前也刊登了資深媒體人李平華的時評，討論所謂的「九二共識」。請有興趣讀者點閲。

日媒時評：到底誰還相信「一國兩制」？