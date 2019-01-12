表現有目共睹 財金四首長留任伴蘇衝經濟

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）內閣人事陸續底定，拚經濟是蘇內閣最優先考量，四大財金部會首長，包括財政部、經濟部、國發會與金管會在內，確定留任。

中央社報導，財政部長蘇建榮在財政上有其專業堅持，不願追隨前任財長許虞哲之措施，就綜所稅扣除檢討一事踩煞車。他將繼續推動稅制改革，如綜所稅名模條款、海外資金匯回專法及綜所稅扣除額檢討等。

經濟部長沈榮津出身經濟部工業局，具有近40年行政資歷。對經濟政策的熟稔，加上耐操性格，獲產業界肯定，是解決「五缺」之最佳人選。他將繼續推動供電穩定、促進產業升級及投資、協助台商回流等重要任務。不過，離岸風電政策引發之爭議，以及涉及中央、開發商與地方政府之三方關係，也是留任後的一大挑戰。

國發會主委陳美伶2018年成績不差，包括：台商回流、雙語國家、智慧政府、地方創生等。報導指，陳美玲推動十項重大立法，因應人口老化、外流，以及境外投資等問題。她可望以協調與務實長才，成為蘇內閣經濟推手。

金管會主委顧立雄2017年9月由黨產會主委轉任金管會，由於出身司法背景，一度被指金融門外漢。然而，上任年餘，金管會開放申請金融監理沙盒、推行台股逐筆交易、鬆綁金控投資併購規定、擴大產金分離監理、推動吹哨者保護機制入法等作為，表現有目共睹。顧立雄未來除續推金融整併，亦將調整金融體制，迎合金融科技潮流。