(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)日本知名學者，拓殖大學顧問渡邊利夫，在親台大報《產經新聞》上發表時評，呼籲日本應效法美國，儘快制定「台灣關係法」，為台日關係提供法律基礎。我們來看看他怎麽說。

渡邊指出，中國之所以一直不敢對台灣出手，是因為有美國的台灣關係法。他指出，台灣關係法繼承先前「中美共同防禦條約」精神，因此台美實際上仍維持軍事同盟關係。

對此，渡邊比較，日本完全沒有法律，統籌規範台日關係，甚至還在1972年「日中共同宣言」中，表示「理解並尊重」台灣是所謂「中國不可分割的一部分」。

渡邊分析，「日中共同宣言」發佈時的國際背景，是中國和蘇聯的均是對立，導致前者陷入困境，因此便賭上國家未來，試圖建立反蘇聯盟。

渡邊寫道，由此推斷，當時希望發佈「日中共同宣言」的，其實是中國，但由於當時日本國内彌漫著「崇拜」文化大革命「無產階級鬥爭」的風氣，導致無法做出理性判斷，制定日本版台灣關係法。

渡邊點出，其實日本現在沒有被捲入台灣和中國的紛爭之中，都是多虧美國的台灣關係法，但這樣靠別人家的國内法，恐無法面對日益增強軍事實力的中國。

渡邊説明，現在台日關係主要靠著民間機構處理，日台漁業協定、租稅協定、以及投資協定等，也都沒有法律基礎，因此相當不穩定。

渡邊繼續説道，現在國安問題，已經從傳統的軍事領域，擴張到非傳統的恐怖攻擊、海盜、救難、天災等領域，因此日本若繼續不合台灣分享資訊，甚至排除台灣參與共同行動，恐有損國家利益。

因此，在文章最後，渡邊呼籲，日本應儘快制定「台灣關係法」。

日媒時評：日本也應制定台灣關係法 否則有損國家利益