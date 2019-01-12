超級健康食物遭輕忽 全球九成人口攝取不足

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）有種超級食物，既能降低心臟病發機率、糖尿病風險，又有助控制體重、血壓與膽固醇數值，更難能可貴的是，便宜又容易取得。

這麼神奇的食物，到底是什麼？答案竟是再普通不過的「纖維」。

BBC報導，紐西蘭奧塔哥大學（University of Otago）與英國鄧迪大學（University of Dundee）在研究人類應攝取多少纖維時，發現纖維竟然有多種意想不到的好處，可不只是有助緩解便秘那麼簡單。

分析了185項追蹤期間達10至20年的研究與臨床實驗後發現，若讓1,000人從低纖飲食（低於15克）轉為高纖飲食（25-29克），就能預防13件死亡、6件心臟病案例、降低二型糖尿病及腸癌風險、控制血壓與膽固醇。

研究人員發現，纖維不僅可讓人產生飽足感，亦能影響小腸吸收脂肪之方式。每人每日至少要攝取25克纖維才足夠，然而一般人一天並不容易吃到如此份量，平均攝取量不到20克。

以下提供食物纖維量參考：半杯傳統燕麥片（9克）、1塊含麥黑麵包厚片（2克）、1杯煮熟小扁豆（4克）、1顆帶皮馬鈴薯（2克）、1根虹蘿蔔（3克）、1顆帶皮蘋果（4克）。

劍橋大學教授Nita Forouhi表示，這項研究的意義在於，在這推崇低碳飲食的潮流下，全穀類食品攝取量減少，連帶也影響吃進肚子的纖維。當如何拿捏，對自身健康更有益處，值得深思。

研究結果發表於《刺胳針》（The Lancet）期刊。