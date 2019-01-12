比國友台小組3主席致函 反對中國對台恫嚇

比利時國會友台小組3位共同主席10日聯名致函比國外交部長聲援台灣，表示台灣是全球華人社會民主燈塔，強烈反對中國恫嚇以武力解決台海問題，損及亞太區域和平穩定。

駐歐盟兼駐比利時代表處今天表示，比利時國會友台小組3名共同主席勒克斯（Peter Luykx）、達爾曼（Georges Dallemagn）及范奎肯柏（Vincent Van Quickenborne）1月10日聯名致函比國外交部長雷恩德斯（Didier Reynders）。

3位共同主席致函表示，友台小組對中國國家主席習近平揚言不放棄對台動武表達嚴正關切，並引述2015年11月比利時聯邦眾議院通過決議案「鼓勵兩岸持續對話、擴大交流及和平解決歧見」，強烈反對中國以武力解決台海問題，損及台海及亞太區域和平穩定。

聯名函關切中國欲將「一國兩制」強加台灣人民，並強調比國一向依其「一中政策」處理對台關係，與中國政府所稱台灣為中國一部分之「一中原則」不同。

信函並引述歐盟對習近平談話回應，聲明支持兩岸和平發展，盼兩岸維持現狀、重啟對話及展現自制，歐盟將持續與台灣發展關係。另美國白宮近日也呼籲北京停止壓迫台灣，並恢復與台灣民選政府對話。

比利時友台小組強調台灣是全球華人社會民主燈塔，與比國及歐盟共享基本價值，民主台灣存在有益國際社會，亞太地區和平穩定對歐洲國家商業利益至關重要，籲請比國政府採取與歐盟及美國一致立場，要求北京切勿對台採取進一步行動。