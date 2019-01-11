諾魯總統訪台：「堅決反對一國兩制論點」

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）目前正在台灣訪問的諾魯共和國總統瓦卡今(11)日說，諾魯與台灣不只是朋友更是家人，他堅決反對一國兩制論點。在記者會上，擅長歌唱、演奏的瓦卡，特別拿出總統蔡英文致贈的烏克麗麗，自彈自唱Don Williams的歌曲You're my best friend，象徵台諾邦誼鞏固。

諾魯共和國總統瓦卡（H.E. Baron Divavesi Waqa）伉儷是應我國邀請，自7日至11日來台國是訪問。中央社引述外交部稱，這是瓦卡擔任諾魯國會議員迄今，第15次造訪台灣；瓦卡伉儷下午並在君悅酒店接受媒體聯訪。

諾魯總統瓦卡致詞時表示，非常高興能再次來到台灣，諾魯跟台灣之間的邦誼非常長久，而中華民國是非常優秀的國際公民，不僅互助互利，更推廣自由、和平、人權等國際價值。雖然知道有國家非常反對台灣，且刻意孤立台灣，但台灣應該充分參與國際社會。

媒體詢問，諾魯是否是台灣永遠的朋友。瓦卡回應：

「我絕對是大力支持台灣，也是台灣忠誠的朋友。」

瓦卡指出，他相信台灣，也對台灣有信心，過去十幾年的邦誼，讓諾魯與台灣不只是朋友更是家人，誰也不能夠讓家人分離。他表示兩國會持續的互相協助，只要他擔任總統，就會持續支持台灣。

瓦卡說，中國影響力越來越大，針對太平洋的一系列政策讓人擔心。其實中國只是在利用太平洋國家，面對這些誘惑，諾魯絕不贊成，也不會參與。

瓦卡指出，諾魯是非常小的國家，也跟台灣有許多合作關係；甚至諾魯也有許多年輕人到台灣學習，這些都加強了兩國的雙邊關係。

瓦卡回憶，去年(2018年)9月舉辦太平洋島國論壇時，由於涉及尊重及對等問題，曾事先告知不接受部長級以下人員參與，但中國卻派低階官員與會，還要求直接對話。由於不符合規則、也不尊重主辦國家，他對此非常不滿，因此阻止了中國代表發言。

瓦卡最後再次向現場媒體強調：他「堅決反對一國兩制的論點」；外交部事後表示，瓦卡總統也希望外交部，​再次向媒體說明瓦卡的立場。