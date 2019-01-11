宛儒畫廊慈善藝術音樂會　票款捐助國際兒童村

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台北市宛儒畫廊將攜手英國文化協會，於12日晚舉辦結合音樂及藝術的慈善音樂晚會，邀請聲樂家、小提琴家、鋼琴家演奏多首精彩曲目，門票收入將全數捐贈台灣國際兒童村。

位於台北市南京東路上的宛儒畫廊，至今已成立3年，執行長謝宛儒長期以來希望能舉辦慈善活動回饋社會，因緣際會下認識英國文化協會(British Council)台灣區處長蘇小真（Susana Galván）並談起此想法，一拍即合的兩人決定付諸行動。活動將於12日晚間6點開始，門票收入將全數捐贈給台灣國際兒童村（SOS Children’s Village of Taiwan）。



郭彥甫（左2）個展甫於宛儒畫廊落幕，執行長謝宛儒（右2）以及藝術家連建興（右1）皆到場支持。（圖/宛儒畫廊）

此次，將於宛儒畫廊舉辦的慈善音樂晚會共邀請到多位表演者，包含蘇小真的先生，小提琴家兼指揮家Sebastian See-Schierenberg，年僅12歲的新銳小提琴家Jackson Chen，還有已學習聲樂多年的執行長謝宛儒本人等，將演出7首美妙的曲目。

活動現場也可以看到許多出色的藝術家作品，包含有「魔幻寫實主義」風格的連建興、甫結束「迴家」個展的郭彥甫、集結抽象及水墨風格的謝宛儒、美國當代藝術家Michael Kalish等人的畫作，帶給大家結合音樂以及藝術的夜晚。另外，應邀出席的貴賓也十分國際化，包含，尼加拉瓜駐台大使，法國在台協會代表等。

謝宛儒表示，自己以前在美國是執業醫生，現在回台後專心經營畫廊，以及藝術家身份，她認為她的斜槓人生都朝著幫助並療癒他人為目標前進，透過音樂、藝術將人類連結起來，實在是很不可思議。

活動將於1月12日晚間宛儒畫廊舉行，票價新台幣1,000元，更多詳情或購票請前往宛儒畫廊官網或臉書查詢。



活動消息（圖/宛儒畫廊）