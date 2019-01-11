蘇內閣下周一上任　林佳龍任交通部長、陳良基轉任教育部長

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文今(11)日宣布，將由行政院前院長蘇貞昌再度組閣。目前蘇貞昌的內閣團隊，副閣揆內定是前立委陳其邁，不過尚未獲得證實。秘書長則是台南市前代理市長李孟諺，李孟諺本人已證實此事。

蘇貞昌下午在臉書PO文，還換了一張接地氣的大圖，他說

這個時代的政治人物，不但要「會做事」，更要「身段軟，接地氣」。

請跟我捲起袖子，一起為台灣努力。

綜合蘋果與自由報導，蘇貞昌今下午展開新內閣人事徵詢，科技部長陳良基將轉任教育部長，交通部長由前台中市長林佳龍接任；此外4位財經首長確定留任，包括國發會主委陳美伶、金管會主委顧立雄、經濟部長沈榮津及財政部長蘇建榮。



台中市前市長林佳龍將接交通部長，他在臉書以「承擔責任 台灣優先」為題PO文說，「感謝蔡英文總統和蘇貞昌院長，邀請出任行政院交通部長一職，賦予佳龍繼續為社會服務的機會和責任。」

交通部長的工作很特別，既仰賴專業技術，也必須感同身受民眾的需求。過去四年，台中推動很多重要的交通建設，包括海空雙港、大台中山手線、捷運路網、國道及快速道路系統串接、十公里免費公車、ibike建置和智慧交通等，非常感謝行政院和交通部的支持，使得這些建設有了顯著進展。



正因如此，佳龍深切瞭解，交通部施政，對人民生活以及國家與地方發展有關鍵性的重大影響。

另外桃園市新聞處前處長、蘇貞昌的老班底張惇涵，內定將進入行政院發言人系統，捍衛新內閣的政策。

此外根據黨政人士透露，蘇貞昌接閣揆主要負責內政，至於總統主責的外交兩岸國防，外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發與陸委會主委陳明通，目前應該都會留任。



內政部長徐國勇也證實，已獲得蘇貞昌徵詢，並同意留任。

蘇貞昌內閣內定名單如下:



副院長：陳其邁

秘書長：李孟諺

外交部長：吳釗燮（留任）

國防部長：嚴德發（留任）

內政部長：徐國勇（留任）

交通部長：林佳龍

陸委會主委：陳明通（留任）

國發會主委：陳美伶（留任）

金管會主委：顧立雄（留任）

經濟部長：沈榮津（留任）

財政部長：蘇建榮（留任）

教育部長：陳良基（原科技部長）

發言人：張惇涵