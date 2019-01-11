設計街屋「眾藝埕」重啟　8特色品牌進駐大稻埕

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）今日於大稻埕街區內開幕的「眾藝埕」設計街屋，帶來多元的設計品牌，包含「豊泊荷·春花」、「康巴雪獅」、「市井小酒場 清酒吧」等，在古色古香的氛圍中注入當代的氣息。

今（11）日開幕的「眾藝埕」創立於2013年，是小藝埕系列的第三棟文化創業街屋，以「眾」為名，意指集眾人之藝創造大眾喜愛之場所。位於台北大稻埕民樂街與民生西路362巷之間， 原為分隔兩棟的兩進式三層樓，經打通兩座天井之間的隔牆， 形成了引人入勝的複式空間。



「眾藝埕」外觀（圖/台灣英文新聞）

「眾藝埕」裡有各式文創店家，呈現台灣多元的設計面貌，包含「豊泊荷·春花」、「康巴雪獅」、「市井小酒場 清酒吧」、「林君孟手工帽飾」（Winnie Lin Millinery）、「U&S 叔叔與妹妹」以及「 吳蹦影像工作室」，無論是搭配造型的行頭，或是填滿肚子的需求，都可以在這裡找到。

「眾藝埕」的一樓，有以新娘頭飾設計聞名的「豊泊荷·春花」，品牌由原從事新娘秘書的兩位女性創業家Bet ty以及Joan打造， 因為長年來往永樂市場找素材所以非常喜愛大稻埕，這次進駐「眾藝埕」不僅開設「豊泊荷·春花」旗艦店，更把總部遷移到「眾藝埕」。



二樓將會設置設計工坊，不定期舉行手做飾品課程與講座，消費者也可以看到設計師們， 在此完成每件「豊泊荷·春花」的作品。（圖/台灣英文新聞）



「豊泊荷·春花」創辦人之一Betty（圖/台灣英文新聞）

Bet ty透露，「豊泊荷·春花」與在地老師傅合作設計，也曾協助歡呼兒協會舉辦活動，並教導家中有歡呼兒的媽媽手工技藝，協助她們能邊照顧小孩邊添補家用，不只生產美麗的手工藝品，回饋社會也是品牌努力的方向。

一樓的另一旁則是有著異族風情的「康巴雪獅」，原為網路經營的印度進口物品牌， 但由於有眾多的顧客有實體會面的需求，因此選擇「眾藝埕」開立實體店面，店面裝飾與陳列的商品獨具風格，常常吸引的行人駐足。



「康巴雪獅」（圖/台灣英文新聞）

然而，「康巴雪獅」店內除了有精緻的印度、 尼泊爾與西藏的選品外，還有一項只有熟客才知道的「隱藏版商品」，那就是只能事先在網上預定， 而且只有在周末才能吃到的藏族特色麵食點心laphing， 想要品嘗的朋友可以提前到粉絲頁留言預訂。

往一樓裡面走，印入眼簾的為「市井小酒場 清酒吧」，酷酷的老闆江偉是一位長髮大叔， 有著滿滿跟日本清酒/地酒知識，以及許多故事分享。如果看著酒單不知如何下手的話，大叔會告訴你：「別擔心， 你可以試喝，直到找到喜歡的酒為止。」店內不供應餐點， 所以要到『市井小酒場 清酒吧』請先吃點東西再來吧！

來到『眾藝埕』的二樓， 一側為台灣當代西洋高級訂製手工女帽先驅「林君孟手工帽飾」（Winnie Lin Millinery）， 設計師林君孟畢業於英國倫敦藝術大學時尚學院，雖然是主修女裝， 但卻對帽飾情有獨鍾，作品不僅獲獎無數更多次獲邀於倫敦帽飾週（ London hat week）以及中國國際帽子節展出，目前採預約制。

除此之外，插畫設計品牌「U&S 叔叔與妹妹」開發許多地方文化元素商品，並規劃2小時街區導覽及2小時插 畫教學；推廣植物、礦物、療癒、藝術等四大類身心療癒的「 珍珠法寶」，目前週一到週三採個案預約制， 一般大眾要參觀選物只能運用週四到週日的營業時間。更多詳情請上眾藝埕臉書，或大藝埕官網查詢。