台北老爺大酒店將於2019年1月10日邁入第35個年頭，為回饋多年支持飯店的顧客，特以『3倍愛心、5現魅力』為主題，舉辦35周年慶，分三波段推出公益愛心活動外，也邀請長榮航空、上善如水等異業、共襄盛舉，推出餐飲促銷、住房回饋、滿額抽獎等多元精彩活動，展現台北老爺無限魅力，全年馬拉松、精彩不間斷!

住房 限量搶購

台北老爺35周年慶，內容繁多，大致以『餐飲促銷』、『公益愛心』、『住房回饋』為三大主軸，活動時間橫跨整個2019年度，優惠空間以住房為例，更高達3折，每晚住宿只要3,500元起，每日限量5間，感恩回饋老顧客外，也希望藉這次機會，更拓展客群市場，提供大家嘗新體驗機會，感受台北老爺貼心日式Omotenashi服務。

餐飲 歡慶抽、紀念酒

餐飲活動，最大手筆當屬『美饌饗宴歡慶抽』! 2019全年度、凡台北老爺任一餐廳用餐，小吃消費滿1,500元、中日餐廳包廂滿5,000元，皆可參加歡慶抽，有機會獲贈海外自由行、老爺豪華住宿、五星美饌餐券。活動分三階段舉辦，分別贈送浪漫西貢、夢幻東京、熱情沖繩，三個熱門海外機加酒大獎。另外，飯店也與日本領先清酒品牌『上善如水』合作，聯名推出【35周年•限定紀念清酒】純米大吟醸，2019年於台北老爺限定期間發售，分300mkl及720ml兩款包裝，酒瓶上還特別標示雙方名稱及35周年慶標示，具有相當的收藏價值。

公益 捐款35、幫助扶老

公益回饋，也為台北老爺相當重視，2019年即三波公益活動，針對不同弱勢族群，盡一己之力。第一階段『35捐款•愛心募款行動』，訂於2019年1月起至4月30日止，與「財團法人中華民國老人福利關懷協會」合作，為清寒拾荒長輩進行募款，為其添購生活物資包及協助住所修繕，讓長輩能享有一個較好的生活環境及衣食基本無匱。另外台北老爺也舉辦愛心回饋抽獎，只要捐款35元，便可參加回饋抽獎、獲贈愛心感恩禮。